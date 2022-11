Wisseling van de wacht?

Derrick Lewis is al jaren een vaste klant in de top-10 van de UFC zwaargewicht divisie. Sterker nog hij was jaren te vinden in de top-5. Lewis kent echter een ongelooflijk slecht jaar tot dusver. De Amerikaan verloor van zowel Tai Tuivasa als Sergei Pavlovich via (T)KO en is hierdoor afgezakt naar de zevende plek in de rankings.

Eerste main event in de UFC voor Serghei Spivac Foto: Getty Images

De recordhouder qua aantal knock-outs in de UFC zal moeten winnen van de nummer twaalf in de divisie Serghei Spivac. De Moldaviër Spivac is juist bezig aan een hele goede serie. ‘The Polar Bear’ won vijf van zijn laatste zes partijen. Spivac wist zelfs in zijn laatste twee partijen te winnen via (T)KO tegen Augusto Sakai en Greg Hardy Jr. Voor de Moldaviër wordt het zijn eerste main event in de UFC. Een overwinning brengt hem met zekerheid in de top-10 van de divisie.

Power vs. techniek

Een andere interessante partij op de main card is het treffen in de weltergewicht divisie tussen Andre Fialho en Muslim Salikhov. Beide mannen vechten bij voorkeur het staande gevecht waardoor veel spektakel mag worden verwacht. Fialho gaat al zijn vijfde partij dit jaar in de UFC vechten. De Portugees verloor zijn debuut als invaller tegen Michel Pereira, maar wist vervolgens met zijn knock-out power zowel Miguel Baeza als Cameron VanCamp het licht uit de ogen te slaan.

De zeer ervaren Muslim Salikhov kan met een overwinning de weltergewicht rankings binnenkomen Foto: Getty Images

In juni ging het vervolgens mis voor Fialho waardoor hij die misstap tegen Salikhov zal willen rechtzetten. Salikhov is een zeer taaie vechter die in het Sanda meerdere gouden medailles wist te halen en bijna 200 kickbokspartijen op zijn naam heeft. Salikhov zag in juli zijn winstreak van vijf partijen gebroken worden toen hij verloor van Li Jingliang. De Rus zal uit zijn op revanche en het heroveren van een plekje in de weltergewicht rankings.

Grootste belofte

De grootste belofte van het evenement opent de main card. De Australiër Jack Della Maddalena is een voormalig rugbyspeler, maar inmiddels volledig gericht op het MMA. Della Maddalena was een van de revelaties in 2021 tijdens de Dana White’s Contender Series. Tegen Ange Loosa won hij een UFC-contract in de beste DWCS partij van 2021. Della Maddalena won eerder dit jaar zijn UFC-debuut van Pete Rodriguez, maar het was zijn gevecht tegen Ramazan Emeev in juni waar hij onderstreepte dat hij iemand was om in de gaten te houden. Emeev werd via TKO in de eerste ronde gefinisht.

Wisselvallige Danny Roberts hoopt met een overwinning dichterbij de top-15 te komen Foto: Getty Images

Della Maddalena heeft ongelooflijk veel moeite met tegenstanders te vinden echter doet Danny Roberts nooit moeilijk. De Engelsman mag dan weliswaar wisselvallige prestaties leveren, nee zegt de Kill Cliff FC vechter nooit tegen een uitdaging. Roberts is een taaie vechter en eigenlijk heel allround. Echter kan hij maar geen goede streak vasthouden in de UFC. Recent verloor hij van Francisco Trinaldo en nu staat Della Maddalena tegenover hem. Roberts is een behoorlijke underdog bij de bookmakers bij het ingaan van de partij. Kan hij verrassen?

De complete UFC Vegas 65 card

Main Card

- Derrick Lewis vs. Serghei Spivac

- Kennedy Nzechukwu vs. Ion Cutelaba

- Chase Sherman vs. Waldo Cortes-Acosta

- Andre Fialho vs. Muslim Salikhov

- Jack Della Maddalena vs. Danny Roberts

Lees hier onze uitgebreide preview waarin alle main card gevechten worden besproken.

Preliminary Card

- Charles Johnson vs. Zhalgas Zhumagulov

- Jennifer Maia vs. Maryna Moroz

- Vince Morales vs. Miles Johns

- Ricky Turcios vs. Kevin Natividad

- Vanessa Demopoulos vs. Maria Oliveira

- Brady Hiestand vs. Fernie Garcia

- Natália Silva vs. Tereza Bledá

Waar kijk je UFC Vegas 65?

De previewshow begint zaterdagavond 19 november om 21.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

