Het evenement vindt plaats in het UFC APEX te Las Vegas. Bronnen wisten te melden aan Eurosport dat het gevecht officieel is toegevoegd.

Indrukwekkend debuut

De Braziliaanse Natalia Silva is inmiddels alweer ruim zeven jaar actief in het MMA. Silva had in haar eerste drie jaar als professional een moeilijke start met drie overwinningen in zeven partijen. Silva wist zich echter te ontwikkelen als complete MMA-vechtster en verloor alleen nog maar in een regionale Braziliaanse organisatie van huidig topcontender in de UFC strogewicht divisie Marina Rodriguez.

Silva pakte in 2019 de prestigieuze Jungle Fight titel in Brazilië en trok daarmee de aandacht van de UFC. Silva tekende bij de grootste MMA organisatie ter wereld in 2021, maar moest in verband met een gebroken arm haar debuut uitstellen tot 2022. In juni van dit jaar debuteerde ze tegen Jasmine Jasudavicius. Silva liet een zeer compleet MMA spel zien en was zowel staand als op de grond veel te sterk voor de Canadese. Nu treft ze de ongeslagen Tereza Bledá.

Ongeslagen

Bledá is voor de Dana White's Contender Series volgers een bekende. De Tsjechische was een van de weinige atleten met een overwinning die geen contract kreeg aangeboden van Dana White eerder dit jaar. Volgens White was ze met haar 20 jaar nog erg jong en moest ze zich nog meer ontwikkelen. White is hier dus op teruggekomen.

Tereza Bleda maakt haar UFC-debuut Foto: Getty Images

Bledá wist haar sporen te verdienen bij de sterke OKTAGON MMA organisatie in Slowakije. Bledá versloeg eind vorig jaar Mabelly Lima voor de titel en kreeg dus zoals eerder gezegd haar kans tijdens de DWCS. Een overwinning op Nayara Maia was in eerste instantie niet genoeg. Nu mag Bledá ruim twee maanden na die overwinning alsnog haar UFC-debuut gaan maken.

UFC Vegas 65

- Derrick Lewis vs. Serghei Spivac

- Jennifer Maia vs. Maryna Moroz

- Kyler Phillips vs. TBA

- Muslim Salikhov vs. Andre Fialho

- Cody Brundage vs. Rodolfo Vieira

- Vince Morales vs. José Johnson

- Zhalgas Zhumagulov vs. Charles Johnson

- Natália Silva vs. Tereza Bledá

- Vanessa Demopoulos vs. Maria Oliveira

- Ricky Turcios vs. Kevin Natividad

- Fernie Garcia vs. Brady Hiestand

