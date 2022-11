We beginnen zoals altijd met de prelims.

Sterk begin

De avond werd geopend door Natalia Silva en de ongeslagen UFC-debutante Tereza Bleda in het vlieggewicht. Silva had indruk gemaakt tijdens haar debuut eerder dit jaar. De Braziliaanse kwam echter enigszins in de problemen in de eerste ronde omdat ze met de sterk worstelende Bleda naar de grond ging. Echter wist Bleda een aangezette Triangle Choke niet te finishen.

Silva was staand veel beter en scherper dan Bleda en wist uiteindelijk in de derde ronde een perfecte spinning back kick te plaatsen op het gezicht van Bleda. Bleda ging neer en werd met nog een aantal stoten gefinisht alvorens scheidsrechter Chris Tognoni tussen beiden kwam. Wederom een uitstekende partij van de Braziliaanse die indruk blijft maken in de UFC.

Overtuigend

Brady Hiestand heeft zijn tweede partij in de UFC wel weten te winnen. De TUF runner-up had het in het begin van de partij erg moeilijk tegen Fernie Garcia. Hiestand liep tegen een harde stoot aan van Garcia.

Hiestand wist echter te herstellen en de partij met zijn dominant grondspel naar hem toe te trekken. Garcia had geen antwoord op de goede posities en transities van Hiestand. Uiteindelijk ging de partij naar de juryleden die unaniem kozen voor Hiestand.

Dominant

Waar het gevecht tussen Maria Oliveira en Vanessa Demopoulos op voorhand werd gezien als striker vs. grappler liet Demopoulos ook zien dat ze op de voeten overweg kon. Echter bleeft haar grondspel de leidende factor in het gevecht. Iedere keer dat Oliveira aanvallend naar voren kwam trakteerde Demopoulos de Braziliaanse op een takedown.

UFC Vegas 65 | Demopoulos wint van Oliveira

Oliveira wist maar net het einde van de tweede ronde te halen nadat Demopoulos een aantal harde ellebogen wist te plaatsen aan het einde van de tweede ronde. Met twee ronden in de tas deed Demopoulos in de derde ronde het rustiger aan. Oliveira ging er nog vol voor en zou de ronde winnen. Echter kwam de overwinning van Demopoulos niet meer in gevaar. De Grieks-Amerikaanse won via unanimous decision.

Chaos

Ricky Turcios heeft zicht na een teleurstellend gevecht tegen Aiemann Zahabi zojuist weten te herstellen. De Amerikaan won na drie ronden van Kevin Natividad via split decision. Het ging echter niet van alleen. Het was een ongelooflijk chaotisch gevecht waar zowel Turcios als Natividad hun momenten hadden. Bij het ingaan van de derde ronde leek de partij in evenwicht.

UFC Vegas 65 | Turcios wint chaotisch gevecht van Natividad via split decision

Natividad wist een harde gesprongen knie te landen waarna Turcios aangeslagen was. Uiteindelijk wist Turcios zijn tegenstander in de laatste anderhalve minuut te controleren en bijna te finishen. Hiermee wist hij ternauwernood via split decision de winst over de streep te trekken.

Afwachtend

Zowel Vince Morales als Miles Johns konden beiden een overwinning erg goed gebruiken. Morales verloor zijn meest recente partij en Johns werd zelfs op een verboden middel betrapt. De partij tussen beide mannen was echter alles behalve goed. Zowel Johns als Morales waren erg afwachtend en waren aan het wachten op de fout van elkaar.

UFC Vegas 65 | Johns wint zeer passieve partij tegen Morales

Johns drukte Morales tegen de Octagon aan en probeerde hem zodoende naar de grond te krijgen. Echter slaagde Johns in die opzet nauwelijks. Echter was hij wel de initiatiefnemer waardoor hij daarmee punten scoorde. Uiteindelijk won Johns na drie matige ronden via unanimous decision.

Afsluiter

De afsluiter van de prelims was een gevecht in het vlieggewicht tussen voormalig titeluitdaagster Jennifer Maia en Maryna Moroz. Beide vrouwen waren zoals verwacht aan elkaar gewaagd. Echter was Maia scherper met haar striking en wist zodoende het merendeel van de partij naar zich toe te trekken.

UFC Vegas 65 | Maia verslaat Moroz via unanimous decision

Moroz probeerde vooral in de derde ronde nog iets te forceren, maar echt een ommekeer zat er nooit in. Maia pakt de broodnodige overwinning om zodoende in de top-10 van de rankings te blijven. Moroz die na haar mooie overwinning in maart tegen Mariya Agapova nu weer een pas op de plaats moet maken.

Illegale technieken

In de vreemdste partij van de avond vochten vlieggewicht Charles Johnson en Zhalgas Zhumagulov tegen elkaar. Zhumagulov opende sterk, echter wist Johnson ook zijn punten te scoren.

UFC Vegas 65 | Johnson verslaat Zhumagulov via split decision

Beide mannen raakten elkaar meerdere malen in het kruis en in het oog waardoor het gevecht meerdere malen stil lag. Johnson leek in de derde ronde zijn knie te verrekken, maar ging juist beter vechten. Uiteindelijk kreeg de Amerikaan de partij via een controversiële split decision toegewezen.

Zonder problemen

Jack Della Maddalena heeft al tijden problemen met tegenstanders te vinden die een gevecht tegen hem accepteren. De talentvolle Australiër is iemand die veel indruk heeft gemaakt ondanks dat hij nog geen jaar in de UFC vecht. De Engelsman Danny Roberts zegt nooit nee tegen een uitdaging.

UFC Vegas 65 | Della Maddalena kent geen genade met Roberts

Een uitdaging was het voor Roberts, maar niet voor Della Maddalena. De Australiër had geen enkele moeite met de Engelsman en versloeg hem in de eerste ronde via TKO. Della Maddalena hoopt volgend jaar februari in zijn achtertuin in Perth te mogen vechten tegen een gerankte tegenstander.

Striking

Wat krijg je als je de King of Kung Fu en een power puncher tegenover elkaar zet? Juist! Spektakel van begin tot eind. Muslim Salikhov wist zich uitstekend te revancheren voor zijn verlies in juli tegen Li Jingliang. De Rus was de technisch sterkere vechter tegen Andre Fialho.

UFC Vegas 65 | Salikhov weet Fialho te stoppen in de derde ronde

Salikhov wist in de tweede ronde een paar keer goed door te komen en Fialho al aan het wankelen te krijgen. Uiteindelijk wist hij het in de derde ronde via een wheel kick en stoten af te maken. Een mooie overwinning voor Salikhov.

Slooppartij

De enige zwaargewicht partij van de avond was een treffen tussen Chase Sherman en de ongeslagen Waldo Cortes-Acosta. In de eerste ronde waren beide mannen redelijk aan elkaar gewaagd. Cortes-Acosta wist vooral met jabs zijn punten te scoren terwijl Sherman met lowkicks zijn punten wist te pakken. Sherman wist zelfs zijn allereerste takedown ooit te pakken in de UFC.

UFC Vegas 65 | Cortes-Acosta blijft ongeslagen in MMA-carrière

In de daarop volgende twee ronden wist Cortes-Acosta te laten zien dat hij een talent is om rekening mee te houden. Zware stoten wist hij te landen tegen Sherman. Sherman die een kin van graniet heeft bleef in de partij, maar kwam niet meer in de buurt van een overwinning. Cortes-Acosta won via unanimous decision.

Nzechukwu draait het om

Kennedy Nzechukwu en Ion Cutelaba stonden onverwacht in het main event. Cutelaba begon sterk aan de partij en leek Nzechukwu aan te slaan. De Moldaviër ging echter voor de takedown en domineerde daar de eerste ronde. Cutelaba ging echter terug naar zijn oude gewoontes in de tweede ronde. Wilde hoeken gooien. Nzechukwu wist een takedown van Cutelaba met een perfecte knie te timen.

UFC Vegas 65 | Nzechukwu wint via TKO in de tweede ronde van Cutelaba

Cutelaba was aangeslagen en schopte Nzechukwu in het kruis. De Nigeriaan gunde de Moldaviër geen rust en wilde verder. Nzechukwu wist vervolgens opnieuw een knie te landen en Cutelaba met stoten via TKO te stoppen. Een grootse overwinning voor Nzechukwu.

