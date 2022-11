Tot slot vocht ook de zeer getalenteerde Jack Della Maddalena zijn derde UFC gevecht. Hij trof Danny Roberts in de weltergewicht divisie.

Bekijk hieronder alle uitslagen.

Main Card

- Kennedy Nzechukwu def. Ion Cutelaba via TKO (Knee & Punches) – R2, 1:02.

- Waldo Cortes-Acosta def. Chase Sherman via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Muslim Salikhov def. Andre Fialho via TKO (Wheel Kick & Punches) – R3, 1:03.

- Jack Della Maddalena def. Danny Roberts via TKO (Punches) – R1, 3:24.

- Charles Johnson def. Zhalgas Zhumagulov via SD (29-28, 28-29, 29-28).

Preliminary Card

- Jennifer Maia def. Maryna Moroz via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Miles Johns def. Vince Morales via UD (30-27, 29-28, 29-28).

- Ricky Turcios def. Kevin Natividad via SD (29-28, 28-29, 29-28)

- Vanessa Demopoulos def. Maria Oliveira via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Brady Hiestand def. Fernie Garcia via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Natalia Silva def. Tereza Bleda via TKO (Spinning Kick & Punches) – R3, 1:27.

De UFC geef na ieder evenement ook bonussen weg van 50.000 dollar. Bekijk deze hieronder.

Fight of the Night: -

Performance of the Night: Natalia Silva, Jack Della Maddalena, Muslim Salikhov & Kennedy Nzechukwu.

