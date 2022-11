Bekijk hieronder de resultaten. (Let op iedere vechter mag standaard 1lbs over het contractuele gewicht zitten, alleen voor titelgevechten moet je het precieze gewicht halen)

Main Card

- Derrick Lewis (263 lbs) vs. Serghei Spivac (254 lbs)

- Kennedy Nzechukwu (205 lbs) vs. Ion Cutelaba (206 lbs)

- Chase Sherman (256 lbs) vs. Waldo Cortes-Acosta (259 lbs)

- Andre Fialho (170.5 lbs) vs. Muslim Salikhov (170 lbs)

- Jack Della Maddalena (170 lbs) vs. Danny Roberts (170 lbs)

Preliminary Card

- Charles Johnson (125.5 lbs) vs. Zhalgas Zhumagulov (126 lbs)

- Jennifer Maia (125 lbs) vs. Maryna Moroz (124.5 lbs)

- Vince Morales (136 lbs) vs. Miles Johns (136 lbs)

- Ricky Turcios (136 lbs) vs. Kevin Natividad (135.5 lbs)

- Vanessa Demopoulos (116 lbs) vs. Maria Oliveira (115.5 lbs)

- Brady Hiestand (135 lbs) vs. Fernie Garcia (136 lbs)

- Natália Silva (125 lbs) vs. Tereza Bledá (125.5 lbs)

Waar kijk je UFC Vegas 65?

De previewshow begint zaterdagavond 19 november om 21.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Nesim El Ahmadi. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 22.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

