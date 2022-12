Op de terugweg

De nummer drie van de middengewicht divisie Jared Cannonier zal een nieuwe run willen inzetten naar de middengewicht titel. De ‘Killa Gorilla’ kwam in een matte partij eerder dit jaar te kort om de titel te winnen van Israel Adesanya. Hij neemt het nu op tegen de nummer zeven van de divisie Sean Strickland.

Sean Strickland tijdens een persconferentie eerder dit jaar Foto: Getty Images

Strickland leek recht op een titelgevecht af te gaan totdat hij gestopt werd door huidig kampioen Alex Pereira. De extravagante vechter van Xtreme Couture weet dat hij moet winnen van Cannonier om terug te keren in de top-5 en uitzicht te houden op een titelgevecht in de toekomst.

Killa Gorilla

Jared Cannonier is een verhaal apart in de UFC. De vechter uit Dallas maakte als zwaargewicht in 2015 zijn debuut voor de organisatie. Cannonier was nooit een hoogvlieger op zowel zwaargewicht als licht-zwaargewicht. De klasse van de 'Killa Gorilla' kwam pas echt tevoorschijn in de middengewicht divisie. Cannonier wist zich in korte tijd tot een van de topcontenders in de divisie op te werken. Na overwinningen op David Branch, MMA-legende Anderson Silva en Jack Hermansson werd de Amerikaan gekoppeld aan ex-kampioen Robert Whittaker.

UFC 271 | Cannonier door het oog van de naald tegen Brunson

Cannonier gaf goed partij, maar legde het via unanimous decision af tegen de Australiër. Hierdoor moest Cannonier nog een aantal partijen vechten alvorens hij in beeld kwam voor een titelgevecht. Cannonier overtuigde met een overwinning op Kelvin Gastelum en een harde knock-out overwinning op Derek Brunson. In juli van dit jaar mocht Cannonier eindelijk voor de titel vechten tegen destijds kampioen Israel Adesanya. In een weinig vermakelijke partij was Adesanya via unanimous decision te sterk. Cannonier zal moeten winnen tegen Sean Strickland om zichzelf te handhaven in de top-5 van het middengewicht.

Geen blad voor de mond

Sean Strickland vecht al jaren in de UFC. De Amerikaan kwam als ongeslagen vechter in 2014 de UFC binnen. Strickland won zijn eerste twee partijen en stapte toen over naar de weltergewicht divisie. Strickland won onder meer van Tom Breese en Court McGee en deed het helemaal niet slecht in de divisie. Echter verloor hij van onder meer Kamaru Usman en Elizeu Zaleski Dos Santos. Dit deed Strickland besluiten om terug te gaan naar de middengewicht divisie. Strickland zou na een motorongeluk zware verwondingen oplopen waardoor hij tussen 2018 en 2020 niet in actie kwam.

Sean Strickland praat tegen zijn tegenstander tijdens de partij. Een van de karakteristieke kenmerken van de Amerikaan. Foto: Getty Images

Strickland wist echter bij zijn terugkeer in 2020 gewoon door te gaan waarmee hij was gestopt in 2018: partijen winnen. De Amerikaan won vijf partijen op rij in de middengewicht divisie. En na zijn overwinning tegen Jack Hermansson eerder dit jaar werd hij gezien als een van de topcontenders in die divisie. Strickland vocht in juli vervolgens een onofficiële #1 contendergevecht tegen de Braziliaan Alex Pereira. Strickland ging zwaar knock-out in de eerste ronde en is hierdoor afgezakt naar de zevende plek in de middengewicht divisie. De immer brutale en verbaal aanwezige Amerikaan zal moeten winnen om zijn plek in de top-5 terug te verdienen.

Absoluut toptalent

Arman Tsarukyan is een absoluut toptalent. De pas 26-jarige Armeen maakte in 2019 zijn UFC debuut. Tsarukyan vocht een invalpartij tegen destijds topcontender in de divisie (en inmiddels kampioen) Islam Makhachev. Tsarukyan werd vooraf weinig kans gegeven door de kenners, maar gaf zijn visitekaartje af door Makhachev meer dan behoorlijk partij te geven. Uiteindelijk won Makhachev via unanimous decision. De UFC beloonde de partij met de Fight of the Night bonus. Vanaf dat moment leek Tsarukyan niet meer te stoppen. De Armeen won vijf partijen op rij. Eveneens wist hij tijdens zijn laatste twee overwinningen zijn tegenstanders te finishen.

Arman Tsarukyan treft Damir Ismagulov op 17 december in Las Vegas Foto: Getty Images

Zo werd de sterke Joel Alvarez geen tot weinig kans gelaten en won Tsarukyan via TKO in de tweede ronde zijn tweede Performance of the Night bonus achter elkaar. De UFC begon steeds meer te geloven in het talent van de jonge Armeen en zette hem tegenover de Poolse topvechter Mateusz Gamrot in het main event in juni van dit jaar. In een van de betere partijen van het jaar zat Tsarukyan via een controversiële split decision aan de verkeerde kant van de score. Een hard gelag voor de Armeen die hierdoor niet richting top-5 kon vechten, maar nu zijn plek moet verdedigen tegen de gevaarlijke Damir Ismagulov.

Zeven jaar ongeslagen

Damir Ismagulov is een Russische vechter van Kazakse afkomst. De talentvolle Ismagulov kwam als kampioen van M-1 Global in 2018 over naar de UFC. Dit kon omdat beide organisaties een clausule in het contract van de kampioen hadden gezet. Als je bij M-1 Global een keer je titel verdedigde mocht je overstappen naar de UFC. Ismagulov maakte hier na zijn tweede verdediging gebruik van. De Rus heeft in de UFC tot dusver geen fout gemaakt in de Octagon. Ismagulov won zijn vijf partijen.

Damir Ismagulov is nog steeds ongeslagen in de UFC Foto: Getty Images

Onder andere Joel Alvarez en Thiago Moises werden op het oog eenvoudig verslagen. Ismagulov verloor echter in oktober vorig jaar de strijd met de weegschaal en was 7.5lbs te zwaar. Hierdoor ging zijn partij tegen Magomed Mustafaev niet door en werd hij ook uit de rankings gehaald. Ismagulov revancheerde zich voor deze ‘misstap’ door in juni gewicht te maken en te winnen van Guram Kutateladze. Hierdoor kwam hij ook weer terug in de rankings. Ismagulov is een van de ‘dark horses’ in de divisie.

Outsider

Amir Albazi werd geboren in Irak, maar vluchtte op jonge leeftijd met zijn familie naar Zweden. Albazi zou ook het merendeel van zijn MMA partijen in Europa vechten. In 2013 sloot hij zich aan bij de London Shootfighters waar hij furore maakte als een van de jonge opkomende talenten in de vlieggewicht divisie. Albazi vocht tweemaal voor Bellator MMA en kwam ook uit voor Brave CF. Bij die organisatie vocht hij tweemaal en kwam hij op de radar bij de UFC. Albazi maakte uiteindelijk met een 12-1 record in 2020 zijn langverwacht debuut voor de UFC. Albazi vocht sterk en wist Malcolm Gordon via Triangle Choke submission in de eerste ronde te finishen.

Amir Albazi treft invaller Alessandro Costa in Las Vegas Foto: Getty Images

Die partij was in het bantamgewicht. De Irakees ging vervolgens weer terug naar de vlieggewicht divisie. Albazi won vervolgens ook van Zhalgas Zhumagulov waarna de divisie voor hem open lag. Echter moest de Irakees in verband met visumproblemen en blessures meerdere keren partijen aan zich voorbij laten gaan. Hierdoor vocht hij anderhalf jaar niet en kwam pas in augustus jongstleden weer in actie tegen Francisco Figueiredo. Albazi won via Rear Naked Choke submission in de eerste ronde en zou tijdens UFC Vegas 66 in Brandon Royval zijn eerste test tegen een top-10 vechter krijgen. Echter raakte Royval geblesseerd waardoor UFC-debutant Alessandro Costa nu de tegenstander is van Albazi.

Moeilijke opgave

Alessandro Costa accepteerde de invalpartij tegen Albazi met een voorbereiding van slechts tweeënhalve week. De Braziliaan staat bekend in Mexico als een van de grootste talenten in het vlieggewicht. Costa is namelijk in Brazilië geboren, maar traint en woont inmiddels al jaren in Mexico. Daar traint hij bij Lobo Gym met toptalent Diego Lopes en de bekende Mexicaanse vrouwen Alexa Grasso en Irene Aldana. Costa vocht voor de bekende XFL en Combate organisaties, maar beleefde zijn doorbraak in Mexico bij de LUX Fight League. Na twee overwinningen bij de toonaangevende organisatie mocht hij al voor de titel vechten.

Alessandro Costa maakt zijn UFC-debuut Foto: Getty Images

Costa won de titel door Luis Solorzano via unanimous decision te verslaan. Na twee succesvolle titelverdedigingen tegen onder meer Jorge Calvo Martin in 2021 kwam Costa op de radar bij de UFC. Costa mocht dit jaar tijdens de eerste show van de Dana White’s Contender Series een contract proberen af te dwingen tegen Andres Luna Martinetti. In een close gevecht werd gewonnen via split decision. Dana White was echter niet geïnteresseerd in Costa. In oktober jongstleden keerde de Braziliaan terug bij LUX Fight League en verdedigde hij met succes zijn titel door Carlos Gomez knock-out te slaan binnen 12 seconden. De UFC had een tegenstander nodig voor Albazi en kwam zodoende toch bij Costa uit.

Bruce Leeroy

Alex Caceres zit inmiddels al sinds 2011 bij de UFC. Caceres beter bekend als ‘Bruce Leeroy’ kwam bij het grote publiek voor het eerst in beeld tijdens het twaalfde seizoen van The Ultimate Figher. Caceres kwam tot de kwartfinales, maar verloor van latere runner-up Michael Johnson. Caceres kreeg ondanks de uitschakeling wel een contract aangeboden bij de UFC. Caceres werd met zijn opvallende verschijning een van de meest herkenbare vechters van de divisie, maar zou nooit kunnen doordringen tot de top. Caceres was te inconsistent met zijn partijen en kon hierdoor geen goede streak opbouwen. In 2016 kreeg Caceres zijn enige main event van de UFC aangeboden tegen de op dat moment nog opkomende Yair Rodriguez.

Alex Caceres beter bekend als Bruce Leeroy Foto: Getty Images

Caceres gaf de Mexicaan goed tegenstand, maar verloor via split decision. Caceres’ beste periode was tussen 2019 en 2021 toen hij opeens een winstreak van vijf partijen wist te grijpen en de rankings van het vedergewicht inkwam. Echter wist hij in maart van dit jaar die streak niet te verlengen naar zes partijen. De hoger gerankte Sodiq Yusuff was via unanimous decision te sterk. Hierdoor kwamen de nieuwe aspiraties voor Caceres om eindelijk de top-10 van de divisie binnen te komen wederom niet uit. Nu zal hij tegen Julian Erosa moeten winnen om zijn plek in de top-15 van de divisie niet te verliezen.

Drie kansen

Bij de UFC moet je vaak je kans direct grijpen om een goede indruk te maken. Sommige vechters weten zich na ontslag terug omhoog te werken en een tweede kans af te dwingen. Erosa hoort zelfs tot die kleine groep vechters die een derde kans kregen. De Amerikaan deed mee aan het 22ste seizoen van The Ultimate Fighter. Erosa verloor in de halve finale van Artem Lobov, maar kreeg van de UFC wel de kans om tijdens de prelims te vechten in de finale. Erosa verloor van Teruto Ishihara en werd uit de organisatie gezet. Na hard te hebben gewerkt in de regionale scene dook Erosa twee jaar later op tijdens de Dana White’s Contender Series. Erosa won via een spectaculaire head kick knock-out tegen Jamall Emmers. Dana White was echter niet onder de indruk en contracteerde Erosa niet. Uiteindelijk ging de UFC een paar maanden later alsnog overstag en gaf Erosa een nieuw contract.

Julian Erosa vecht voor een plek in de top-15 Foto: Getty Images

De Amerikaan verloor drie partijen op rij waaronder twee gevechten via knock-out. Wederom kon Erosa zijn spullen pakken en vertrekken. Ruim een jaar later had de UFC iemand nodig om in te vallen tegen Sean Woodson en kwam men wederom uit bij Julian Erosa. Erosa vocht een kansloze partij, maar wist in de derde ronde uit het niets een D’Arce Choke submission te pakken. Nadat hij vervolgens ook een Flying Knee knock-out tegen Nate Landwehr wist te pakken leek de beer los. Erosa zou vervolgens verliezen van Seung Woo Choi, maar wist in zijn meest recente drie partijen te winnen van onder meer Steven Peterson en Hakeem Dawodu. De overwinning tegen Dawodu was zeer indrukwekkend. Erosa domineerde de complete partij zowel staand als op de grond. Nu krijgt Erosa de kans zich de rankings in te werken voor het eerst in zijn UFC carrière.

Onderschatte alleskunner

Drew Dober zit inmiddels alweer ruim negen jaar in de UFC. De Amerikaan is een publiekslieveling en iemand die altijd een goed gevecht aflevert. Dober was in zijn beginperiode in de UFC echter alles behalve iemand waarvan je zou denken dat hij negen jaar later nog altijd in de organisatie zou vechten. Dober won slechts een van zijn eerste vijf UFC partijen. In die partij wist hij wel ex-WEC kampioen Jamie Varner te stoppen. Eveneens vocht en verloor hij een fantastische partij tegen ex-schoonbroer Nick Hein. Pas vanaf 2017 is Dober zich aan het opwerken tot een van de meest herkenbare en gerespecteerde tegenstanders in het lichtgewicht.

UFC 277 | Dober verslaat Alves met fantastische stoot naar het lichaam

Dober won tussen 2017 en 2020 zes van zijn zeven partijen. Zowel Nasrat Haqparast als Alexander Hernandez werden gefinisht. Dober verloor van Beneil Dariush in een partij waarin hij heel dichtbij de overwinning was. De Amerikaan leek de top-10 van de divisie binnen te gaan komen in 2021, maar had een verschrikkelijk jaar. Dober verloor van zowel huidig kampioen Islam Makhachev als Brad Riddell en verloor zijn ranking. Dober heeft echter zijn goede vorm in 2022 weer te pakken. Met finishes tegen de talenten Terrance McKinney en Rafael Alves heeft Dober aangetoond nog altijd iemand te zijn om rekening mee te houden. Een overwinning op Bobby Green zal Dober heel dichtbij een nieuwe plek in de rankings brengen.

De koning

Bobby ‘King’ Green is iemand met een zeer uitgebreid verhaal. Nadat zijn ouders niet voor hem konden zorgen werd Green als kind opgenomen in een pleeggezin. Green wist in 2013 de UFC te halen en won zijn eerste vier partijen. Vervolgens werd zijn broertje vermoord en twee maanden later werd zijn oudere broer neergeschoten. Green kon zijn focus (logisch) niet meer vinden wat ook te zien was in zijn resultaten. Green won slechts een keer in zijn daarop volgende zeven partijen. Echter bleef de UFC de Amerikaan steunen. Dit tot veel dank van Green die zichzelf opnieuw wist uit te vinden. In 2020 stond Green 2.0 op. Green won vijf van zijn laatste acht partijen en was in twee van die drie verliespartijen zeer competitief.

Bobby Green neemt het op tegen Drew Dober Foto: Getty Images

Hoogtepunt voor Green was zijn partij tegen Al Iaquinta. Green won via TKO in de eerste ronde. Dit was op de dag af voor het eerst in acht jaar tijd dat Green een partij wist te finishen. Green vocht begin 2022 een beresterke partij tegen Nasrat Haqparast. Green won en kreeg hierdoor van de UFC de kans om als invaller twee weken later het main event te vechten tegen Islam Makhachev. Green was niet opgewassen tegen de inmiddels kampioen en verloor in de eerste ronde. Green zou eigenlijk al in juli vechten, maar kreeg een schorsing van zes maanden na een positieve USADA-test. De Amerikaan is nu terug en treft Drew Dober. Alleen het gevecht op papier garandeert al spektakel.

Sterk

Na twee jaar ervaring op te hebben gedaan bij de amateurs stapte Cody Brundage in 2019 over naar de professionals. De Amerikaan die sterk is op de grond deed van zich spreken bij de lokale organisaties in de Verenigde Staten. Met vijf overwinningen op zak werd Brundage in 2020 al uitgenodigd om deel te nemen aan het vierde seizoen van de Dana White’s Contender Series. Brundage vocht sterk, maar verloor in de eerste ronde via TKO van William Knight. Brundage tekende vervolgens bij de LFA en wist zijn debuut te winnen. De Amerikaan kreeg hierna alsnog een belletje van de UFC om het op short notice op te nemen tegen de ongeslagen Nick Maximov. Ondanks een beperkte voorbereiding deed Brundage het goed laat in de partij, maar kon niet voorkomen dat hij via unanimous decision verloor.

UFC Vegas 58 | Brundage slaat Gore knockout in de eerste ronde

Het huidige jaar 2022 is voor Brundage tot dusver het meest succesvolle jaar in zijn carrière gebleken. De Amerikaan won via een mooie comeback overwinning in de eerste ronde van Dalcha Lungiambula. Brundage versloeg de Congolees via een Guillotine Choke submission. Meest recent sloeg Brundage de sterke Tresean Gore zwaar knock-out in de eerste ronde. Brundage zou eigenlijk vorige maand vechten tegen Rodolfo Vieira. De Braziliaan raakte echter geblesseerd. Brundage heeft nu een invalpartij aangenomen tegen Michal Oleksiejczuk. Brundage is getrouwd met voormalig UFC vechtster Amanda Bobby Cooper.

Polish Lord

De Pool Michal Oleksiejczuk vecht inmiddels alweer vijf jaar voor de UFC. ‘Lord’ kwam de UFC binnen als licht-zwaargewicht kampioen van de Thunderstrike Fight League. Tijdens zijn debuut voor de UFC in 2017 werd hij gelijk tegenover powerhouse Khalil Rountree Jr. gezet. Oleksiejczuk won via unanimous decision echter zou de partij een vervelend staartje krijgen. Oleksiejczuk testte positief voor een verboden middel en werd door USADA voor een jaar geschorst. Eveneens werd de overwinning omgezet in een no-contest. Oleksiejczuk kon door de schorsing pas weer in 2019 vechten voor de UFC. De Pool won via knock-out achtereenvolgens van Gian Villante en Gadzhimurad Antigulov en kwam daarmee de rankings van het licht-zwaargewicht binnen. Oleksiejczuk verloor vervolgens van zowel Ovince St.Preux als Jimmy Crute en moest een pas op de plaats maken.

UFC Vegas 59 | Oleksiejczuk geeft Alvey geen moment kans

In 2021 had het niet veel gescheeld of Oleksiejczuk had niet meer in de UFC gevochten. Via een zeer controversiële split decision overwinning tegen Modestas Bukauskas voorkwam Oleksiejczuk dat hij de laatste drie partijen op zijn contract verloor. Door de nipte overwinning tekende de Pool een nieuwe verbintenis bij de UFC. De Pool bewees zijn waarde door de ongeslagen Shamil Gamzatov via TKO in de eerste ronde te stoppen. De UFC leek weer te geloven in de Pool en matchte hem tegen Dustin Jacoby voor een plek in de rankings. Jacoby was in een gelijkwaardige partij te sterk. Omdat Oleksiejczuk qua fysiek klein was voor licht-zwaargewicht maakte de Pool de overstap naar het middengewicht. Daar maakte hij korte metten eerder dit jaar met Sam Alvey. Oleksiejczuk zou tijdens dit evenement tegen Albert Duraev staan. Duraev is echter geblesseerd waardoor Cody Brundage nu tegenover ‘Lord’ staat.

Prelim pareltje

Het prelim pareltje van het laatste evenement van 2022 is de Oezbeek Saidyokub Kakhramonov. Kakhramonov neemt het op tijdens de prelims tegen Said Nurmagomedov (geen familie van Khabib). Kakhramonov woont en traint inmiddels al een hele tijd in de Verenigde Staten bij de Warrior Camp gym in Spokane, Washington. Onder meer Terrance McKinney en Cody Law zijn bekende trainingspartners van Kakhramonov. De voormalig CFFC-kampioen tekende in augustus 2021 bij de UFC om het op te nemen als invaller tegen Trevin Jones.

Saidyokub Kakhramonov Foto: Getty Images

Kakhramonov zette een schitterende prestatie neer door Jones in de derde ronde met een Guillotine Choke te finishen. Kakhramonov kwam in verband met COVID-19 nog maar een keer in actie sindsdien voor de UFC. In juli dit jaar speelde hij met de talentvolle Ronnie Lawrence en won een overduidelijk unanimous decision. De vraag is of Kakhramonov de volgende stap kan zetten met een overwinning op Nurmagomedov. Het zal in ieder geval geen sinecure zijn.

DE COMPLETE UFC VEGAS 66 CARD

Main Card

- Jared Cannonier vs. Sean Strickland

- Arman Tsarukyan vs. Damir Ismagulov

- Amir Albazi vs. Alessandro Costa

- Alex Caceres vs. Julian Erosa

- Drew Dober vs. Bobby Green

- Cody Brundage vs. Michal Oleksiejczuk

Preliminary Card

- Cheyanne Vlismas vs. Cory McKenna

- Jake Matthews vs. Matthew Semelsberger

- Julian Marquez vs. Deron Winn

- Said Nurmagomedov vs. Saidyokub Kakhramonov

- Rafa Garcia vs. Hayisaer Maheshate

- Bryan Battle vs. Rinat Fakhretdinov

- David Dvorak vs. Manel Kape

- Sergey Morozov vs. Journey Newson

Kijk naar UFC Vegas 66

De previewshow begint zondagochtend om 00.00u op discovery+ en wordt gepresenteerd door Neal Petersen. Vaste analist Marloes Coenen is eveneens van de partij. Om 01.00u is het tijd voor de main card eveneens op discovery+.

