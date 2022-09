UFC Vegas 66

Meerdere bronnen informeerden Eurosport dat de contractuele onderhandeling zijn afgerond en de partij officieel is.

Zeer groot talent

Arman Tsarukyan is een absoluut toptalent. De pas 25-jarige Armeen maakte in 2019 zijn UFC debuut. Tsarukyan vocht een invalpartij tegen topcontender in de divisie Islam Makhachev. Tsarukyan werd vooraf weinig kans gegeven door de kenners, maar gaf zijn visitekaartje af door Makhachev meer dan behoorlijk partij te geven. Uiteindelijk won Makhachev via unanimous decision. De UFC beloonde de partij met de Fight of the Night bonus.

Arman Tsarukyan vecht tijdens het laatste evenement van 2022 Foto: Getty Images

Vanaf dat moment liet Tsarukyan zien een probleem te zijn in de divisie. De Armeen won vijf partijen op rij. Eveneens wist hij de sterke Joel Alvarez te finishen en won Tsarukyan via TKO in de tweede ronde van Christos Giagos. Hiermee pakte hij zijn tweede Performance of the Night bonus achter elkaar. Eerder dit jaar vocht Tsarukyan zijn eerste main event voor de UFC tegen de Pool Mateusz Gamrot. In een zeer gelijkwaardige partij verloor Tsarukyan via een controversiële split decision. Nu wacht Damir Ismagulov.

Ongeslagen in de UFC

Damir Ismagulov is een Russische vechter van Kazakse afkomst. De talentvolle Ismagulov kwam als kampioen van M-1 Global in 2018 over naar de UFC. Dit kon omdat beide organisaties een clausule in het contract van de kampioen hadden gezet. Als je bij M-1 een keer je titel verdedigde mocht je overstappen naar de UFC. Ismagulov maakte hier na zijn tweede verdediging gebruik van. De Rus heeft in de UFC tot dusver geen fout gemaakt in de Octagon. Ismagulov won zijn vijf partijen.

Damir Ismagulov is nog steeds ongeslagen in de UFC Foto: Getty Images

Onder andere Joel Alvarez en Thiago Moises werden op het oog eenvoudig verslagen. Ismagulov verloor echter in oktober vorig jaar de strijd met de weegschaal en was 7.5lbs te zwaar. Hierdoor ging zijn partij tegen Magomed Mustafaev niet door en werd hij ook uit de rankings gehaald. Ismagulov mocht eerder dit jaar alsnog terugkeren op lichtgewicht. Via een sterke performance won hij van de Georgiër Guram Kutateladze en kwam hij de rankings binnen. Nu wacht een ontmoeting met een ander groot talent, namelijk Arman Tsarukyan.

UFC Vegas 66

- Jared Cannonier vs. Sean Strickland

- Arman Tsarukyan vs. Damir Ismagulov

- Alex Perez vs. Amir Albazi

- Julian Marquez vs. Deron Winn

- Albert Duraev vs. Michal Oleksiejczuk

- Sergey Morozov vs. Journey Newson

- Jamal Pogues vs. Tafon Nchukwi

