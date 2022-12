Instagram

Sean Strickland is inmiddels bezig aan zijn derde Instagram account en heeft nummer vier al in de planning staan. De Amerikaan werd al meerdere keren van Instagram afgegooid. Eerder omdat hij transgenders had beledigd, maar recent omdat hij zichzelf ‘white trash’ noemde.

Sean Strickland tijdens een persconferentie eerder dit jaar Foto: Getty Images

Handblessure

Strickland had recent een handblessure. Hij sloeg Cutelaba tijdens het sparren. Het bitje van Cutelaba zorgde voor een snee in de knokkel van Strickland. Dit raakte geïnfecteerd waardoor hij onder het mes moest. Hij was twee weken later alweer terug in de gym. Echter moest het geplande gevecht met Cannonier wel verplaatst worden.

Dirty Fucking Liberal

Sean Strickland kwam ook Jarno Errens tegen toen Errens twee weken in de Verenigde Staten was en ook bij Xtreme Couture trainde. Strickland kan zich herrineren dat hij Errens zag en tegen hem zei: “You’re a dirty fucking liberal but you are probably a great kickboxer, let’s go”. Maar hij was van een lichtere gewichtsklasse. Volgens Strickland kon hij goed kickboksen.

UFC | "Strickland wilde gelijk met me knokken" - Jarno Errens

Comeback

Strickland is niet bang dat hij te snel sinds zijn knock-out verlies tegen Pereira terugkeert in de Octagon. Strickland zegt dat hij twee weken voor de Uriah Hall partij nog een keer knock-out werd geslagen door Maxim Grishin tijdens sparren. Hij finishte overigens vervolgens wel de ronde. Strickland zegt dat vechten is wat hij doet en dat een te snelle terugkeer niet aan de orde is.

De staredown tussen Sean Strickland & Alex Pereira na afloop van de persconferentie Foto: Getty Images

Rust

Strickland heeft geen goed woord over voor vechters die een jaar rust nemen na knock-out te zijn gegaan. Het zijn een stel mietjes die niet gemaakt zijn voor de sport. Die kunnen volgens Strickland beter een Uber gaan rijden. En het zal waarschijnlijk wel goed zijn om een pauze in te lassen, maar je zit in de verkeerde business als je dat doet volgens Strickland.

Keuzes

Strickland zegt dat hij wel vaker de verkeerde keuzes maakt. Hij had voor een belt gevochten als hij gewoon Pereira naar de grond had gehaald. Alleen als iemand zegt dat zijn tegenstander de beste kickbokser is ziet hij dat als een uitdaging en wil hij met degene kickboksen. Niet al te slim misschien, maar zo gaat dat zegt de Amerikaan.

Sean Strickland praat tegen zijn tegenstander tijdens de partij. Een van de karakteristieke kenmerken van de Amerikaan. Foto: Getty Images

Jared Cannonier

Cannonier is ook een harde puncher. Strickland zegt dat Cannonier hem achterna zat op Instagram voor de partij te maken. Strickland weet dat hij opnieuw tegen een knock-out vechter staat en hij een moeilijke partij tegemoet kan zien. Cannonier is echter wel ‘men-size’ en geen ‘mutant Brazilian’ zoals Pereira. Het vervelende is wel dat hij Cannonier waarschijnlijk 1000 keer moet raken in zijn gezicht voordat hij kan winnen en Cannonier hem misschien maar een keer goed hoeft te raken.

Jared Cannonier treft Sean Strickland in het main event Foto: Getty Images

