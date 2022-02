De UFC heeft op dit moment nog geen locatie voor het evenement. Cageside Press maakte het gevecht tussen Viana en Ricci bekend dat inmiddels door beide vrouwen is bevestigd.

Polyana Viana werd wereldnieuws in 2019

Polyana Viana maakte in 2018 haar UFC debuut. De Braziliaanse werd gezien als een van de grootste Braziliaanse talenten. Viana won voordat ze de UFC binnen kwam de prestigieuze Jungle Fight titel in Brazilië. Ze versloeg Amanda Ribas via KO in de eerste ronde. Tijdens haar UFC debuut imponeerde ze ook met een overwinning in de eerste ronde tegen Maia Kahaunaele.

Viana werd vervolgens wereldnieuws nadat ze een straatrover wist te overmeesteren en hem behoorlijk wist toe te takelen. Echter werd dit terecht gezien als zelfverdediging. De prestaties van Viana gingen in de UFC behoorlijk achteruit. Viana verloor drie partijen op een rij en moest in augustus 2020 winnen van Emily Whitmire om in de UFC te blijven. Viana slaagde daarin via Armbar submission. In haar meest recente partij flikte ze tegen Mallory Martin hetzelfde kunstje en kreeg ze van de UFC de performance of the night bonus. Nu treft ze haar landgenote Tabatha Ricci.

Tabatha Ricci vocht geen MMA partij tussen 2014 en 2020

Ricci begon haar MMA carrière in 2014, maar zou na twee overwinningen haar weg vervolgens in het grappling. Pas in 2020 keerde ze terug in het MMA. Met drie finishes in de LFA organisatie werd Ricci in 2021 door de UFC gecontracteerd. Ricci kreeg een invalpartij aangeboden tegen de Française Manon Fiorot.

Tabatha Ricci vecht derde UFC partij op 21 mei Foto: Getty Images

Het gevecht was ook nog eens in de vlieggewicht divisie terwijl Ricci normaal in de strogewicht divisie actief is. Fiorot was te sterk en won via TKO in de tweede ronde. Ricci zou terugkeren naar haar normale gewichtklasse en was daar in oktober vorig jaar wel succesvol. Via unanimous decision werd gewonnen van landgenote Maria Oliveira. Ricci vervolgt nu haar weg tegen Viana.

UFC op 21 mei

Holly Holm vs. Ketlen Vieira

Ben Rothwell vs. Alexander Gustafsson

Chase Hooper vs. Felipe Colares

Polyana Viana vs. Tabatha Ricci

