Zo zien we de #4 gerankte vlieggewicht atleet Brandon Royval op 7 mei terug op het canvas. De talentvolle vechter gaat het opnemen tegen Matt Schnell. Royval vocht vorige maand nog tegen Rogerio Bontorin en won die partij via split decision. Opvallend is dat Schnell's laatste partij eveneens tegen Bontorin was. Schnell, die nummer 9 gerankt staat, verloor via unanimous decision. Schnell zou eerder deze maand al in actie komen tegen Alex Perez, maar accepteerde het gevecht niet nadat Perez twee pond te zwaar was tijdens de weging. Royval vs. Schnell staat gepland voor UFC 274. De locatie is nog onbekend.

Eveneens maakt ook Jeff Molina zijn opwachting in de Octagon. De GLORY MMA & Fitness atleet neemt het op 4 juni op tegen de man uit Kazachstan, namelijk Zhalgas Zhumagulov. Molina werd door de UFC in 2020 gecontracteerd na zijn winst tijdens de Dana White's Contender Series. Sindsdien heeft de Amerikaan twee keer gevochten in de UFC en beide wedstrijden gewonnen. Tegen Aoriqileng werd na vijftien minuten de Fight of the Night gepakt, en vervolgens werd Daniel da Silva gefinisht. Tegenstander Zhumagulov heeft een overwinning nodig. De Kazak verloor drie van in totaal vier gevechten in de UFC. In zijn meest recente gevecht werd hij snel gefinisht door Manel Kape. Molina en Zhumagulov treffen elkaar in de vlieggewicht divisie.

Tijdens datzelfde evenement op 4 juni staat nóg een vlieggewicht partij op het programma. Ode' Osbourne neemt het op tegen Zarrukh Adashev. Osbourne staat te boek als een grote belofte, maar had tot dusver al een aantal problemen in de UFC. Osbourne wist echter in zijn meest recente prestatie nieuwkomer CJ Vergara te finishen en daarmee nieuw leven in zijn run in de divisie te blazen. Ditzelfde geldt eigenlijk ook voor Adashev. De Oezbeek verloor zijn eerste twee partijen in de UFC, maar vocht in zijn meest recente partij sterk tegen Ryan Benoit en pakte zijn eerste overwinning in de Octagon. Adashev zou eerder dit jaar eigenlijk al vechten tegen Kleydson Rodrigues, maar raakte geblesseerd. Nu neemt hij het dus op tegen Osbourne.

Tot slot gaan op 21 mei op een nog onbekende locatie Joseph Holmes en Alen Amedovski op zoek naar hun eerste UFC overwinning in de middengewicht divisie. Holmes werd recent door de UFC gecontracteerd tijdens de 'Dana White: Looking for a Fight' show. Holmes maakte zijn UFC debuut in januari van dit jaar, maar kon niet imponeren tegen Jamie Pickett en verloor via unanimous decision. Tegenstander Amedovski heeft tot dusver totaal nog niet zijn draai gevonden in de UFC. Amedovski kwam de UFC binnen als ongeslagen vechter in 2019. Amedovski verloor in zijn debuut een zeer eenzijdige unanimous decision van Krzysztof Jotko. Vervolgens werd via KO in de eerste ronde verloren van John Phillips. Mede door blessures kwam Amedovski zowel in 2020 als in 2021 niet in actie.

