TUF winnaar treft debutant

Mike Trizano keert terug in de Octagon. De Amerikaan gaat het opnemen tegen nieuwkomer Lucas Almeida in de vedergewicht divisie. Voor Trizano wordt het zijn zesde partij in de UFC. De Amerikaan won het 27ste seizoen van The Ultimate Fighter en was op dat moment nog ongeslagen. Inmiddels heeft hij wat tegenslagen moeten verwerken in de UFC met verliespartijen tegen Hakeem Dawodu en Grant Dawson. Echter wist hij wel te winnen van sterke tegenstanders als Ludovit Klein en Luis Peña. Nu treft hij Almeida.

De Braziliaan Almeida is een voormalig Jungle Fight kampioen en gaat zijn debuut maken voor de UFC. Almeida won dertien van in totaal veertien partijen. Opvallend is dat zijn enige verliespartij op Amerikaans grondgebied was. Almeida verloor vorig jaar in een competitief gevecht tijdens de Dana White's Contender Series van Daniel Zellhuber. Almeida ging terug naar Brazilië waar hij nogmaals zijn Jungle Fight titel verdedigde. Voor de UFC genoeg reden om hem alsnog te contracteren.

Vervanger voor Marquez

Julian Marquez heeft een nieuwe tegenstander. Om onbekende redenen is Wellington Turman niet in staat om op 18 juni aan te treden tegen de Amerikaan. De UFC heeft Gregory Rodrigues bereidt gevonden om in te vallen. MMA Junkie meldt dit nieuws. Rodrigues verloor zijn meest recente partij via een controversiële split decision tegen Armen Petrosyan.

De Braziliaan die traint bij Sanford MMA onder leiding van Henri Hooft had zijn twee partijen daarvoor wel weten te winnen. Marquez won drie van in totaal vier partijen in de UFC. De Amerikaan heeft veel last gehad van blessureleed waardoor hij de laatste vijf jaar maar viermaal in actie kwam.

Stamann en Wineland

Een vrij stabiele factor die continu tegen de top 15 rankings in het bantamgewicht aan zit is Cody Stamann. De sterke worstelaar die vecht voor Xtreme Couture kan echter een overwinning goed gebruiken. De Amerikaan raakte in zijn laatste partij sinds lange tijd zijn ranking kwijt na een snel verlies tegen Said Nurmagomedov.

Echter treft hij nu de veteraan Eddie Wineland. Wineland is een voormalig WEC kampioen, maar heeft het eigenlijk al tijden moeilijk in de UFC. Wineland won maar een keer in zijn laatste vijf partijen en zal moeten winnen om actief te blijven binnen de UFC.

Bantamgewicht battle

Op 25 juni maakt de Braziliaan Raulian Paiva zijn opwachting in de Octagon. De voormalige gerankte vlieggewicht en bantamgewicht maakt zijn opwachting tegen Sergey Morozov. Het gevecht vindt plaats op bantamgewicht. Paiva maakte een sterk debuut in zijn nieuwe gewichtsklasse door via majority decision te winnen van Kyler Phillips.

Meest recent ging hij ten onder tegen Phillips' trainingspartner Sean O'Malley. Morozov daarentegen liet zich verrassen in zijn meest recente partij. De man uit Kazachstan vocht een zeer sterke eerste ronde tegen Douglas Silva de Andrade, maar zou uiteindelijk in de tweede ronde worden gefinisht.

Net geen top 15

Tijdens hetzelfde evenement op 25 juni staan ook Thiago Moises en Christos Giagos op het canvas. De lichtgewichten komen beide af van vervelende nederlagen tegen respectievelijk Joel Alvarez en Arman Tsarukyan. Het zorgde bij Moises ervoor dat hij uit de top 15 van de divisie viel. Nu krijgen ze tegen elkaar kans op eerherstel en kan bij een overwinning weer naar boven gekeken worden in de divisie.

