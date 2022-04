Het evenement staat gepland voor 4 juni in het UFC APEX te Las Vegas. ESPN meldde de partij.

Belangrijk gevecht voor beiden

Voor zowel Alexander Volkov als Jairzinho Rozenstruik is dit een erg belangrijke partij. De respectievelijk nummers zeven en acht van de zwaargewicht divisie zullen beiden moeten winnen om in de buurt te blijven van de Top 5. Volkov verloor recent in Londen van Tom Aspinall en zg daarmee een nieuwe kans op een top 5 uitdaging voorlopig in het water vallen. Volkov won in zijn laatste drie partijen alleen van Marcin Tybura.

Over Tybura gesproken. De Pool trok zich vorige week op het laatste moment terug voor zijn partij tegen Jairzinho Rozenstruik. De Surinamer had hierdoor geen tegenstander en ging meteen met de UFC in overleg voor een nieuwe opponent. Dit is dus uiteindelijk Volkov geworden. Voor Rozenstruik is het eveneens een belangrijke pot. De Surinamer begon met vier overwinningen in de UFC, maar heeft sindsdien driemaal winst en verlies afgewisseld. In zijn meest recente partij verloor Bigi Boy van Curtis Blaydes. Ook voor Rozenstruik is het zaak om te winnen zodat hij in de toekomst weer aanspraak kan maken op een tegenstander in de top 5.

UFC Vegas 56

- Alexander Volkov vs. Jairzinho Rozenstruik

- Dan Ige vs. Movsar Evloev

- Erin Blanchfield vs. JJ Aldrich

- Joaquin Buckley vs. Abusupiyan Magomedov

- Jeff Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

- Ode’ Osbourne vs. Zarrukh Adashev

- Poliana Botelho vs. Karine Silva

- Andreas Michailidis vs. Rinat Fakhretdinov

