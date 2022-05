Het gevecht heeft op dit moment nog geen bekende locatie. MMA Fighting meldde de partij die inmiddels door beide bantamgewichten is bevestigd.

Team Alpha Male

Cody Garbrandt kwam als toptalent van de Team Alpha Male stal van Urijah Faber in 2015 de UFC binnen. Garbrandt viel meteen op met zijn attractieve en agressieve stijl. Met vijf overwinningen binnen twee jaar tijd tegen onder meer Takeya Mizugaki en Thomas Almeida vocht Garbrandt zich naar de top van de divisie en mocht hij vechten voor de titel tegen de grootste vijand van Team Alpha Male, Dominick Cruz. Garbrandt vocht heel sterk en won de partij van Dominick Cruz en zodoende dus de UFC bantamgewicht titel.

Lang zou Garbrandt niet van de titel kunnen genieten. Voormalig vriend en trainingspartner, maar inmiddels vijand TJ Dillashaw versloeg Garbrandt via TKO in de tweede ronde en pakte de titel. De rematch ging zelfs nog sneller verloren. Dillashaw won via KO in de eerste ronde. Het was het begin van de 'downfall' van Garbrandt in de divisie. De Amerikaan won alleen nog van Raphael Assuncao, maar verloor van Rob Font en Pedro Munhoz. Dit deed Garbrandt besluiten zijn geluk te beproeven in de vlieggewicht divisie. In december vorig jaar verloor Garbrandt van Kai Kara-France via KO in de eerste ronde. Nu keert de voormalig kampioen terug in de divisie waar hij zoveel succes had.

BJJ specialist

Dat Garbrandt tegen Rani Yahya niet bang hoeft te zijn dat hij knockout gaat is bijna wel zo goed als zeker. Yahya won nog nooit een partij via knockout en staat ook niet bekend als striker, maar is een zeer sterke BJJ vechter. De Braziliaan is een van de meest ondergewaardeerde vechters in de divisie. Van zijn 28 overwinningen in zijn carrière won hij er 21 via submission. Yahya kwam na de overname van de WEC door de UFC in 2011 al de organisatie binnen. Bij de hardcore fans is Yahya erg geliefd om zijn sterk grondspel.

BJJ specialist Rani Yahya in karakteristieke pose Foto: Getty Images

Yahya kwam vaak te kort tegen de top van de divisie, maar wist van bijna iedereen te winnen buiten de top 15. Hiermee kan de 37-jarige Braziliaan met recht een gatekeeper in de divisie genoemd worden. Yahya won vijf van zijn laatste zeven partijen en is ongeslagen in zijn laatste drie optredens. Yahya won onder meer van Ray Rodriguez en Kyung Ho Kang. Een overwinning op Garbrandt zou de grootste overwinning in zijn carrière betekenen.

UFC op 9 juli

- Cody Garbrandt vs. Rani Yahya

- Cynthia Calvillo vs. Nina Nunes

- Said Nurmagomedov vs. D. Silva de Andrade

- Antonina Shevchenko vs. Cortney Casey

- Abdul Razak Alhassan vs. Jamie Pickett

- Ronnie Lawrence vs. Saidyokub Kakhramonov

- Caio Borralho vs. Armen Petrosyan

- Tresean Gore vs. Josh Fremd

