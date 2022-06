Toptalent

Magomedsharipov werd door de UFC in 2017 gecontracteerd. De Dagestani had destijds een record van 12-1 en was de vedergewicht kampioen van de prestigieuze ACB organisatie. Magomedsharipov maakte voor de UFC zijn debuut in Rotterdam tegen eveneens debutant Mike Santiago.

De Rus overklaste de Amerikaan en won via Rear Naked Choke submission in de tweede ronde. Magomedsharipov sloot 2017 af met een Anaconda Choke submission overwinning op de Braziliaan Sheymon Moraes. In beide partijen pakte hij de Performance of the Night bonus.

Debuut in de Verenigde Staten

Vervolgens maakte de Dagestani zijn debuut in de Verenigde Staten voor de UFC. In een zeer attractieve partij werd via unanimous decision gewonnen van Kyle Bochniak. Destijds waren al de eerste geluiden dat Magomedsharipov maar cardio had voor twee ronden.

Zabit Magomedsharipov en Kyle Bochniak wonnen Fight of the Night Foto: Getty Images

Vijf maanden later won Magomedsharipov opnieuw. Hij was bijna verantwoordelijk voor de eerste Banana Split submission in de UFC. Echter lukte dit niet en wist hij Brandon Davis met een Suloev Stretch te finishen. Dit was voor de UFC het moment dat ze Magomedsharipov een stap hoger in competitie moesten geven.

Topvechter in het vedergewicht

Die stap hoger werd in maart 2019 Jeremy Stephens. Wederom had Magomedsharipov cardioproblemen in de derde ronde, maar deed hij voldoende om de winst te pakken. De UFC plande Magomedsharipov vervolgens in tegen Calvin Kattar in oktober van dat jaar. Magomedsharipov had echter een zeer heftige stafylokokkeninfectie en trok zich terug uit de partij. De Dagestani liet de UFC weten dat hij eventueel een maand later in Moskou wel zou kunnen vechten. Hierdoor werd de partij een maand later ingepland. De UFC wilde er het main event van maken echter hield het team van Magomedsharipov dit tegen.

Magomedsharipov kwakkelde met zijn gezondheid en kon geen vijf ronden vechten in verband met de naweeën van de infectie. Dit bleek ook tijdens de partij. Magomedsharipov was beter in de eerste twee ronden, maar werd naarmate de partij vorderde minder scherp. Kattar won de derde ronde en had ook het momentum te pakken gehad als het vijf ronden was geweest. Dit was niet het geval waardoor Magomedsharipov won.

Gezondheidsproblemen

Sindsdien kwakkelde de Dagestani met zijn gezondheid. Meerdere malen werd Magomedsharipov ziek en was er iets mis met zijn imuunsysteem. De Dagestani moest zelfs een operatie ondergaan die zijn carrière in gevaar bracht. De UFC haalde Magomedsharipov in verband met inactiviteit uit de rankings. In september vorig jaar liet coach Mark Henry weten dat Zabit weer ging vechten. Echter is Magomedsharipov nooit meer in actie gekomen. De Dagestani voelt zich inmiddels beter, maar niet goed genoeg om terug te keren. Zo laat hij weten in onderstaande reactie.

Statement Zabit Magomedsharipov

"Vrienden. Ik weet dat veel van jullie zaten te wachten op mijn terugkeer. Er ging geen dag voorbij dat ik niet werd gevraagd wanneer ik weer ging vechten. Ik heb vandaag besloten mijn actieve carrière te beëindigen. Gecancelde partijen en gezondheidsproblemen zorgden ervoor dat ik niet meer kon vechten. Ik ben inmiddels hersteld, maar ik voel me niet meer zo gezond als dat ik ooit was. Bedankt voor alle support door de jaren heen. Ik heb helaas niet de tijd gekregen om kampioen te worden in de UFC, maar ik hoop dat ik jullie heb vermaakt met mijn partijen. Ik zal de sport niet verlaten. Ik heb nog genoeg kennis om door te geven. Dus zeg geen vaarwel!!"

