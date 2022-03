Het evenement op 21 mei heeft op dit moment nog geen locatie. The UG maakte het gevecht bekend. Inmiddels is de partij door beide kampen bevestigd.

Ponzinibbio is gevaarlijk staand

Ad

Santiago Ponzinibbio kwam voor het eerst in beeld in 2013 tijdens het 2de seizoen van The Ultimate Fighter Brazil. Ponzinibbio trainde destijds in Brazilië en mocht zodoende meedoen aan de Braziliaanse editie. De Argentijn wist de finale te halen echter zou hij deze in verband met een gebroken hand niet kunnen vechten. De UFC gaf Ponzinibbio wel een UFC contract. In zijn eerste vijf jaar in de UFC wist Ponzinibbio zich te ontpoppen als een van de gevaarlijkste stand-up vechters in de divisie. Zo won de Argentijn belangrijke partijen van Sean Strickland, Neil Magny, Gunnar Nelson en Zak Cummings.

UFC UFC London | "Come on Figgy just do it, grab your pen" - Moreno tegen Struve 2 UUR GELEDEN

Echter raakte Ponzinibbio vervolgens meerdere malen geblesseerd en zou hij ruim twee jaar niet vechten. Uiteindelijk keerde hij in 2021 terug in de Octagon tegen Li Jingliang. Ponzinibbio leek niet zichzelf en werd KO geslagen in de eerste ronde. Een half jaar later kwam Ponzinibbio sterk terug met een Fight of the Night overwinning tegen het jonge talent Miguel Baeza. Echter moest hij in zijn meest recente partij wederom een pas op de plaats maken. Ditmaal was Geoff Neal te sterk via unanimous decision.

Pereira is een entertainer

Michel Pereira maakte in 2019 zijn debuut in de UFC. De Braziliaan staat bekend om zijn spectaculaire finishes, maar ook om de rare capriolen die hij vaker uithaalt in de Octagon. Dit heeft hem inmiddels al een aantal overwinningen in de UFC gekost. Pereira begon steengoed in de UFC met een KO overwinning tegen Danny Roberts. Vervolgens werden onnodig gevechten verloren tegen zowel Tristan Connelly als Diego Sanchez.

Kan Pereira de overwinning pakken en de ranking van Ponzinibbio overnemen? Foto: Getty Images

Tegen Connelly haalde Pereira zoveel onnodige capriolen uit dat hij uitgeput raakte en tegen Sanchez verloor hij na een illegale knie techniek. Echter is de stijl van Pereira ook hetgeen wat hem een publiekstrekker maakt. En inmiddels lijkt hij ook een balans te hebben gevonden. Pereira won zijn laatste vier gevechten en klopt aan in de top 15 van de weltergewicht rankings. Als er wordt gewonnen van Ponzinibbio zal die ranking een feit zijn.

UFC op 21 mei

- Holly Holm vs. Ketlen Vieira

- Santiago Ponzinibbio vs. Michel Pereira

- Ben Rothwell vs. Alexander Gustafsson

- Omar Morales vs. Uros Medic

- Jailton Almeida vs. Maxim Grishin

- Chidi Njokuani vs. Dusko Todorovic

- Chase Hooper vs. Felipe Colares

- Polyana Viana vs. Tabatha Ricci

- Joseph Holmes vs. Alen Amedovski

UFC UFC London | "There is no tougher contender than me outside the rankings" - Shore tegen Struve 3 UUR GELEDEN