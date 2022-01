Tijdens het main event stond het lang verwachtte titelgevecht in de zwaargewicht divisie op het programma tussen kampioen Francis Ngannou en interim kampioen Ciryl Gane. Dit was echter niet de enige titel die op het spel stond. In de vlieggewicht divisie vond voor de derde keer de partij plaats tussen kampioen Brandon Moreno en voormalig kampioen Deiveson Figueiredo om voor eens en altijd uit te vinden wie de beste is op dit moment.

Bekijk hieronder alle uitslagen

Main Card

- Francis Ngannou def. Ciryl Gane via UD (49-46, 48-47, 48-47).

Ngannou heeft met succes zijn titel weten te verdedigen. De man uit Kameroen won na vijf ronden op alle scorekaarten. Dit ging echter niet op de manier waarop de meeste mensen hadden verwacht. Gane wist de striking van Ngannou goed te neutraliseren en zodoende de eerste twee rondes met counterstriking te pakken. Ngannou liet echter zien dat er een evolutie heeft plaatsgevonden in zijn spel en wist de Fransman in de derde, vierde en vijfde ronde naar de grond te halen en met zijn worstelen te controleren. Gane ging in de vijfde ronde nog voor een Heel Hook submission, maar Ngannou ontsnapte en won de laatste drie ronden en zodoende de titel.

- Deiveson Figueiredo def. Brandon Moreno via UD (48-47, 48-47, 48-47).

Figueiredo wist in een absolute klassieker de belt terug te winnen. De Braziliaan was na 5 ronden de beste op alle drie de scorekaarten. De partij tegen Moreno was zeer gelijkwaardig. Figueiredo maakte vooral met twee knockdowns in respectievelijk de derde en vijfde ronde het verschil. Beide vechters vochten zowel aanvallend als op de counter. Figueiredo scoorde erg veel punten met lowkicks. De Braziliaan is weer de kampioen in de vlieggewicht divisie. De vraag is nu wat er gaat gebeuren in het vervolg? Gaat er meteen een vierde partij komen? Of schakelt de UFC over naar een andere uitdager? Hopenlijk komen we hier snel achter!!

- Michel Pereira def. Andre Fialho via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Said Nurmagomedov def. Cody Stamann via Submission (Ninja Choke) – R1, 0:47.

- Michael Morales def. Trevin Giles via TKO (Punches) – R1, 4:06.

Preliminary Card.

- Victor Henry def. Raoni Barcelos via UD (30-27, 30-27, 30-27).



- Jack Della Maddalena def. Pete Rodriguez via TKO (Punches) – R1, 2:59.

- Tony Gravely def. Saimon Oliveira via UD (30-27, 30-27, 30-27).

Early Preliminary Card.

- Vanessa Demopoulos def. Silvana Gomez Juarez via Submission (Armbar) – R1, 2:25.

- Jasmine Jasudavicius def. Kay Hansen via UD (30-27, 29-28, 29-28)



Deze vechters kregen $50.000 dollar per persoon extra.

Fight of the Night bonus: Moreno vs. Figueiredo

Performance of the Night bonus: Said Nurmagomedov & Vanessa Demopoulos

