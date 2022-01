Tijdens het main event stond een belangrijke partij in de featherweight divisie op het programma tussen Calvin Kattar en Giga Chikadze. Eveneens vochten eerder ook de heavyweights Jake Collier en Chase Sherman tijdens het co-main event. Tot slot vochten Brandon Royval en Rogerio Bontorin tegen elkaar om een hogere plek in de flyweight rankings.

Bekijk hieronder alle uitslagen

Main Card

- Calvin Kattar def. Giga Chikadze via UD (50-45, 50-45, 50-44).

- Jake Collier def. Chase Sherman via Submission (Rear Naked Choke) – R1, 2:26.

- Brandon Royval def. Rogerio Bontorin via SD (29-28, 28-29, 29-28).

- Katlyn Chookagian def. Jennifer Maia via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Viacheslav Borshchev def. Dakota Bush via TKO (Punches) – R1, 3:47.

- Bill Algeo def. Joanderson Brito via UD (30-27, 29-28, 29-28).



Preliminary Card.

- Jamie Pickett def. Joseph Holmes via UD (29-28, 29-28, 29-28).

- Court McGee def. Ramiz Brahimaj via UD (30-27, 30-27, 30-27).

- Brian Kelleher def. Kevin Croom via UD (30-27, 30-27, 29-28).

- TJ Brown def. Charles Rosa via UD (29-28, 29-28, 29-28).



Deze vechters kregen $50.000 dollar per persoon extra.

