Beide vechters treffen elkaar op een nog onbekende locatie. Fordewin MMA meldde het gevecht dat sindsdien door het management van Puelles is bevestigd.

Voor Guida gaat het alweer zijn 33ste partij in de UFC worden. Guida vocht in de UFC nooit voor een titel, maar wist heroïsche partijen af te leveren tegen onder meer Diego Sanchez, Nate Diaz en Anthony Pettis. Gedurende 16 jaar in de UFC vocht hij tegen zowat iedereen in de divisie met wisselend succes. In zijn meest recente partij pakte Guida de performance of the night bonus van 50.000 dollar door BJJ specialist Leonardo Santos via submission te stoppen.

Ad

Nu staat de 15 jaar jongere Claudio Puelles tegenover hem. Puelles kwam voor het eerst in beeld tijdens het derde seizoen van The Ultimate Fighter Latin America. Puelles reikte tot de finale, maar verloor van Martin Bravo. Puelles zou vervolgens vier partijen achter elkaar winnen. Meest recent werd Chris Gruetzemacher gestopt door middel van een Kneebar submission. Puelles mag nu gaan proberen om die winstreak uit te breiden naar vijf op een rij.

UFC UFC Vegas 46: Iedereen is op gewicht 4 UUR GELEDEN

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

UFC partijen voor 23 april.

Clay Guida vs. Claudio Puelles

Aoriqileng vs. Cameron Else

Preston Parsons vs. Louis Cosce

UFC Aoriqileng en Cameron Else op zoek naar UFC overwinning 4 UUR GELEDEN