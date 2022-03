Tijdens het main event van de avond neemt Karol Michalak het op tegen Tycho Brakel in de weltergewicht divisie. Dit maakte de organisatie bekend via Dutch Fight Network

Het is de tot dusver enige partij die bekend is gemaakt door de organisatie. De Pool Michalak vocht al eerder tijdens een Versus MMA evenement. Destijds won hij via TKO in de tweede ronde van Steven Mendes Furtado. Michalak heeft een record van drie overwinningen en een verliespartij. De Pool woont en traint in Nederland bij de Team Sportvision HoneyBadgers en vecht dus ondanks dat hij uit het buitenland komt en tegen een Nederlander vecht eigenlijk een thuiswedstrijd.

Tegenstander Brakel vecht sinds 2016 als prof. De Rotterdammer wierf landelijke bekendheid met zijn deelname aan het dating programma "Are You The One?" Brakel heeft een record van twee overwinningen en vier verliespartijen. Brakel verloor zijn laatste twee partijen. Wel dient te worden gezegd dat hij verloor van voormalig Cage Warriors kampioen Agy Sardari. Voor Brakel gaat het zijn eerste partij worden in twee jaar tijd. Brakel komt uit voor Ruthless Fight Company.

