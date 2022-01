Beide vechters treffen elkaar op 19 februari tijdens UFC Vegas 48 in het UFC APEX te Las Vegas. Buckley bevestigde de boeking op zijn social media-accounts.

Het gevecht is op papier een absolute kraker. Beide mannen hebben ongelooflijke power in hun handen en benen en gaan altijd voor de KO.

Joaquin Buckley werd bij het grote publiek bekend in 2020 nadat hij met een onorthodoxe draaitrap de lichten van Impa Kasanganay wist uit te schoppen. Deze KO won ook bij iedere verkiezing de “KO of the Year”-award. Alhassan is eveneens een knockout specialist.

Gevaarlijke nieuwkomer in de knel

De Ghanees werd tot 2018 gezien als een van de gevaarlijkste nieuwkomers in de welterweight divisie. Echter hielden gerechtelijke problemen hem bijna twee jaar aan de kant. Alhassan werd onschuldig verklaard en keerde terug in 2020. Alhassan miste zijn gewicht en verloor tweemaal. Hij zocht vervolgens zijn heil in de middleweight-divisie.

Na een verlies ook in de nieuwe gewichtsklasse wist Alhassan dat hij moest winnen in zijn meest recente partij. Dit deed hij…en hoe! Zeventien seconden had hij nodig om via een headkick KO de Italiaan Alessio Di Chirico het zwijgen op te leggen.

Nu krijgt hij eveneens een KO-specialist tegenover zich in Buckley.

Dit is de voorlopige card van 19 februari:

Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

Johnny Walker vs. Jamahal Hill

Jim Miller vs. Nikolas Motta

Joaquin Buckley vs. Abdul Razak Alhassan

Alexandr Romanov vs. Ilir Latifi

Kyle Daukaus vs. Julian Marquez

Jessica-Rose Clark vs. Stephanie Egger

Chas Skelly vs. Mark Striegl

Mario Bautista vs. Khalid Taha

Austin Lingo vs. Jonathan Pearce

Diana Belbita vs. Gloria de Paula

Jesse Strader vs. Chad Anheliger

