Nu is bekend geworden dat Chan Sung Jung, beter bekend onder zijn bijnaam ‘The Korean Zombie’ de vervanger zal zijn van Holloway. De Zuid-Koreaan neemt het 9 april op tegen featherweight-kampioen Alexander Volkanovski. Het gevecht zal dienen als het main event.

Eveneens is de geplande locatie voor 9 april, namelijk Brooklyn, New York, niet langer de plaats waar het evenement zal plaatsvinden. Jacksonville, Florida lijkt de beste papieren te hebben, maar dit is nog niet zeker. Eveneens zal de lang verwachte rematch tussen Sterling en Yan plaatsvinden voor de bantamweight-titel tijdens het co-main event.

Ad

Ongekende winstreak

Mixed Martial Arts Verwacht spektakelstuk tussen Buckley en Alhassan opnieuw ingeboekt, ditmaal voor UFC Vegas 48 3 UUR GELEDEN

Voor Volkanovski gaat het zijn elfde partij worden in de UFC. De Australiër heeft een ongekende winstreak van 20 partijen. In 2019 kroonde hij zich tot kampioen van de divisie door te winnen van Max Holloway. Volkanovski verdedigde de titel vervolgens tweemaal tegen respectievelijk weer Max Holloway en Brian Ortega.

Nu staat de schier ongenaakbare Australiër tegenover Chan Sung Jung. De Zuid-Koreaan vecht al sinds 2011 in de UFC. Hij vocht in 2013 al eens voor de titel. Toen was de legendarische Jose Aldo te sterk. Vervolgens vocht hij ruim 3.5 jaar niet in verband met de dienstplicht in zijn thuisland. Sinds zijn terugkeer in de UFC in 2017 won Zombie vier van in totaal zes partijen. Tijdens zijn meest recente partij werd gewonnen van Dan Ige.

discovery+ is de nieuwe Home of UFC

Sterling - Yan

Het co-main event van de avond is misschien wel de partij waar heel veel fans met smacht op zitten te wachten. Kampioen Aljamain Sterling zet zijn Bantamweight-titel op het spel tegen interim-kampioen Petr Yan. De Rus won in de zomer van 2020 de vacante titel door Jose Aldo te verslaan.

Tijdens zijn eerste titelverdediging stuitte Yan op Aljamain Sterling. In een zeer attractieve partij leek Yan op een gegeven moment behoorlijk de overhand te krijgen. Yan maakte een enorme fout door Sterling op een illegale knie te ‘trakteren’.

Sterling kon niet meer verder waardoor Yan zijn titel via diskwalificatie verloor van de New Yorker. Wat volgde, was behoorlijk veel trashtalk over en weer. Yan beschuldigde Sterling ervan zijn blessure erger te maken dan dat het was en Sterling wees Yan erop dat hij het regelboek eens vaker moest bestuderen.

Operatie aan nek

Sterling zou vervolgens een operatie aan zijn nek ondergaan waar hij al jaren last van had. Dit zette kwaad bloed bij de Rus, die het wel erg toevallig vond dat de operatie werd ondergaan nadat Sterling de belt in bezit had. Sterling zou vervolgens ook de fanbase over zich heen krijgen nadat hij in zijn podcast liet weten de juiste beslissing te hebben genomen om niet meer verder te vechten.

“Als ik had verder gevochten en had verloren had ik voorlopig geen titelgevecht gehad, nu heb ik de belt in mijn bezit en bepaal ik wat er gaat gebeuren."

De rematch tussen beide mannen had in oktober jongstleden plaats moeten vinden, maar Sterling werd door de medici niet goedgekeurd om te vechten. Yan vocht hierdoor voor de interim titel tegen Cory Sandhagen. Een partij die hij over vijf rondes wist te winnen.

Op 9 april gaan we dan eindelijk de rematch zien… althans dat hopen we uiteraard.

UFC 273 tot dusver:

Alexander Volkanovski vs. Chan Sung Jung (FW titlefight)

Aljamain Sterling vs. Petr Yan (BW titlefight)

Irene Aldana vs. Aspen Ladd

Mickey Gall vs. Mike Malott

WAAR KIJK JE?

De komende vijf jaar zijn alle evenementen live te zien bij discovery+ en voor elke main card is er op Eurosport live een previewshow te zien, gehost door Nesim El Ahmadi en vaste analist Marloes Coenen.

Mixed Martial Arts UFC 270 verliest PPV gevecht + Pereira vs. Fialho toegevoegd 3 UUR GELEDEN