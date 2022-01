Het evenement is toegankelijk voor publiek en vindt plaats op 19 maart in de O2 Arena te Londen. MMA journalist Alfredo Zullino meldde eerder al een mondelinge overeenkomst. Inmiddels is de partij bevestigd.

Wood kwam als Cage Warriors kampioen in 2018 de UFC binnen. De Engelsman wordt gezien als een van de grootste talenten van Europa. Wood wist te imponeren in zijn eerste drie UFC partijen met evenveel submission overwinningen. Vervolgens werd verloren van voormalig titeluitdager in de vlieggewicht divisie John Dodson.

Wood revancheerde zich vijf maanden later met een overwinning tegen John Castaneda. Echter ging het drie maanden later wederom mis tegen Casey Kenney. Wood vocht niet in 2021 en zal voor eigen publiek zijn gram willen halen voor zijn laatste verlies en het gebrek aan partijen in 2021.

Geen contract

Tegenstander Liudvik Sholinian maakte vorig jaar zijn UFC-debuut. De Oekraïner deed mee aan het 29ste seizoen van The Ultimate Fighter. Hij wist te winnen van Mitch Raposo, maar verloor van de latere winnaar Ricky Turcios. Sholinian kreeg geen UFC-contract.

Hij had echter geluk dat de UFC een tegenstander nodig had voor Jack Shore. De ongeslagen Welshman werd hierdoor gematcht tegen Sholinian. Sholinian verloor het gevecht via unanimous decision en krijgt nu wederom een toptalent tegenover zich in Nathaniel Wood.

Bekijk hieronder de card van UFC London tot dusver:

- Alexander Volkov vs. Tom Aspinall

- Arnold Allen vs. Dan Hooker

- Shamil Abdurakhimov vs. Sergei Pavlovich

- Jack Shore vs. Timur Valiev

- Makwan Amirkhani vs. Mike Grundy

- Nathaniel Wood vs. Liudvik Sholinian

- Molly McCann vs. Luana Carolina

- Paddy Pimblett vs. Rodrigo Vargas

- Cody Durden vs. Muhammad Mokaev

- Jake Hadley vs. Allan Nascimento

- Cory McKenna vs. Elise Reed

