De eerste nieuwe partij is een gevecht tussen de Schotse Joanne Wood (beter bekend onder haar meisjesnaam Calderwood) en de Mexicaanse Alexa Grasso. Beide vrouwen zouden het al tegen elkaar opnemen eind vorig jaar in de Flyweight divisie.

Echter raakte Grasso geblesseerd en vocht Wood tegen Taila Santos. Wood verloor deze partij. Grasso zou eigenlijk volgende week tijdens UFC 270 haar opwachting maken, maar nadat haar tegenstandster Viviane Araújo geblesseerd raakte werd de Mexicaanse van het evenement gehaald. Nu zullen Wood en Grasso elkaar alsnog tegenkomen.

Eveneens heeft de UFC ook een partij toegevoegd tussen Matheus Nicolau en David Dvorak. Beide vechters zijn gerankt binnen de Top 10 van de UFC flyweight divisie. Nicolau won in zijn meest recente partij van voormalig titeluitdager Tim Elliott.

Dvorak won zijn meest recente partij tegen Juancamilo Ronderos en heeft tot dusver nog niet verloren in de UFC. De Tsjech won al zijn drie partijen. Nicolau won vijf van in totaal zes partijen.

Twee debutanten

Tot slot maken twee vechters ook hun UFC debuut op 26 maart tegen elkaar. De Rus Abusupiyan Magomedov, die bij de UFD gym in Düsseldorf traint, gaat het opnemen tegen zijn landgenoot Aliaskhab Khizriev. Magomedov zou afgelopen december al zijn debuut maken, maar moest om onbekende redenen verstek laten gaan. Khizriev’s debuut is eveneens al meerdere malen uitgesteld in verband met visumproblemen.

Magomedov wist in het allereerste seizoen van de PFL de finale te halen. Helaas voor de Rus verloor hij de eindstrijd voor 1 miljoen dollar. Khizriev wordt gezien als een van de betere middleweight vechters die nog zijn UFC debuut moet maken. Hij dwong in 2020 een UFC contract af tijdens de Dana White’s Contender Series. Daar versloeg hij Henrique Shiguemoto naar 50 seconden via een Rear Naked Choke submission.

Bekijk hieronder de complete card:

Jan Blachowicz vs. Aleksandar Rakic

Askar Askarov vs. Kai Kara-France

Matt Brown vs. Bryan Barberena

Michelle Waterson vs. Amanda Ribas

Nate Landwehr vs. Lerone Murphy

Joanne Wood vs. Alexa Grasso

Tucker Lutz vs. Seung Woo Choi

Sara McMann vs. Karol Rosa

Montel Jackson vs. Danaa Batgerel

Matheus Nicolau vs. David Dvorak

Aliaskhab Khizriev vs. Abusupiyan Magomedov WAAR KIJK JE?

