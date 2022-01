Schleu was op weg naar een gouden medaille op de moderne vijfkamp. De moderne vijfkamp is een van de vreemdste onderdelen van het vierjaarlijkse sportfestijn. Deelnemers nemen het tegen elkaar op bij het zwemmen, schermen, hardlopen, pistoolschieten en paardrijden. Als klap op de vuurpijl moet men bij het paardrijden ook nog eens op het paard van een andere deelnemer rijden. Schleu kon duidelijk niet wennen aan haar nieuwe paard en kreeg het dier totaal niet onder controle.

Het paard Saint Boy volgde de instructies van Schleu niet op en hoe vaak ze ook probeerde om hem met sporen en de zweep terug in het gareel te krijgen, het lukte niet. Schleu zag haar voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen en kon haar tranen niet bedwingen. Het moment ging viral en veel mensen waren verontwaardigd over de manier waarop met de paarden werd omgegaan.

Hierdoor kreeg Schleu op social media veel haat te verwerken en werd ze zelfs met de dood bedreigd. Dit had een flinke impact op de Duitse, maar toch heeft ze besloten om het in Parijs nog een laatste keer te proberen. Schleu gaf aan dat dit niet de manier is waarop ze herinnerd wil worden. Bovendien wil ze graag werken aan een betere omgang met de paarden.

In Duitsland liep er zelfs een tijdje een onderzoek tegen Schleu, vanwege vermeende schending van de dierenbeschermingswet. Dit onderzoek heeft het Duitse OM recentelijk echter laten vallen. Wel werd bekend dat het paardrijden in Parijs voor de laatste keer op het programma zal staan bij de moderne vijfkamp.

In de toekomst wordt het onderdeel waarschijnlijk vervangen door wielrennen.

