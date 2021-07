Wat: Moderne vijfkamp

Waar: Musashino Forest Sport Plaza (eerste ronde schermen), Tokyo Stadium (overige onderdelen)

Wanneer: Woensdag 5 augustus tot en met zaterdag 7 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

discovery+ Nederlandse deelnemers: -

Favorieten: Valentin Prades en Adam Marosi (mannen) en Laura Asadauskaite en Anastasiya Prokopenko (vrouwen)

Wat je moet weten

Bij de moderne vijfkamp strijden de deelnemers om de medailles in een klassement van de sporten schermen, zwemmen, paardrijden en een combinatie van hardlopen en pistoolschieten (laser run). Sinds 2012 is het eigenlijk een vierkamp, omdat de onderdelen hardlopen en pistoolschieten zijn samengevoegd.

De sport staat sinds 1912 op het programma. Het is gebaseerd op de klassieke meerkamp van de disciplines hardlopen, springen, speerwerpen, discuswerpen en worstelen. Pierre de Coubertin is de grondlegger van de sport. Hij zorgde ervoor dat de moderne vijfkamp op het programma stond van de Olympische Spelen in Stockholm.

De Coubertin kwam op het idee van de unieke combinatie van sporten door de legende van een officier uit de achttiende eeuw die per paard een pakket bij een commandant moest afleveren. Hij werd in vijandig gebied aangevallen en moest zich met pistool en zwaard verdedigen. Hij zwom vervolgens een wilde rivier over en leverde de boodschap per voet af.

Programma

Schermen vormt de aftrap van de moderne vijfkamp. Op donderdag 5 augustus komen de dames in actie, vanaf 6:00 uur. Om 9:30 uur volgen de heren.

Een dag later staat voor de dames vanaf 7:30 uur achtereenvolgens het zwemmen, de bonusronde van het schermen, het paardrijden en de laser run op het programma. Op zaterdag 7 augustus valt de beslissing bij de mannen. Zij volgen, eveneens vanaf 7.30 uur, hetzelfde programma als de vrouwen.

Onderdelen

Schermen is het eerste onderdeel van de moderne vijfkamp, waarbij alle deelnemers tegen elkaar uitkomen. Eén treffer is voldoende voor de winst met een maximum duur van een minuut. Hierdoor volgen de wedstrijden elkaar in rap tempo op. Je behaalt punten afhankelijk van het winstpercentage. Tijdens de bonusronde komen de deelnemers opnieuw tegen elkaar in actie om extra punten te scoren.

Bij het zwemmen staat er een 200 meter vrije slag op het programma. Je kunt het maximale aantal punten behalen voor een tijd binnen de 2 minuten en 30 seconden. Bij de vrouwen ligt deze grens op 2 minuten en 40 seconden.

Laura Asadauskaite is de favoriet bij de vrouwen. Foto: Getty Images

Spectaculair is ook het springparcours bij het paardrijden. De deelnemers moeten zelf zorgen voor een paard, maar krijgen bij loting een voor hen onbekend ander paard toegewezen. Vervolgens hebben ze twintig minuten om aan het paard te wennen en daarna het parcours af te leggen. Bij elke ‘penalty’ gaan er punten af van het maximale aantal.

De afsluiting vormt het looponderdeel met schieten. De deelnemers leggen een parcours af van 3200 meter om tussendoor drie keer vijf schoten te lossen met een luchtpistool op tien meter afstand. Wanneer alle schoten raak zijn, mag de atleet verder. Als een atleet het niet lukt om binnen anderhalve minuut vijf schoten te raken, dan mag de atleet ook verder. De startvolgorde wordt bepaald naar aanleiding van de ranking uit de eerste onderdelen. Het verschil in punten wordt omgerekend naar een verschil in tijd. Dit betekent dat wie als eerste over de finish komt, ook daadwerkelijk de winnaar is van de moderne vijfkamp.

Favorieten

Helaas komen er geen Nederlanders in actie tijdens de moderne vijfkamp. De strijd om de medailles is desondanks zeer de moeite waard. Valentin Prades is de favoriet bij de mannen. In Rio de Janeiro eindigde hij als vierde. De Fransman staat echter vooral bekend om het te vroeg vieren van de wereldtitel in 2018. Vlak voor de finish kwam de Engelsman James Cooke hem nog voorbij. Hij krijgt concurrentie van onder anderen regerend wereldkampioen Adam Marosi.

Bij de vrouwen zijn de ogen gericht op de Litouwse Laura Asadauskaite. Zij werd in 2012 olympisch kampioen in Londen. Wereldkampioene Anastasiya Prokopenko uit Wit-Rusland is haar belangrijkste opponent. Zij won brons in 2008 bij de Olympische Spelen in Peking. Ze finishte als vierde, maar kreeg tien jaar later alsnog een bronzen plak na de diskwalificatie van de derde plaats Viktoriya Tereshchuk uit Oekraïne vanwege doping.

