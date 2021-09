Bagnaia (P1) en Marquez (P4) gingen de gehele race gelijk op. De twee coureurs lieten elkaar niet gaan en liepen uit op de concurrentie achter hen. Met nog drie ronden te gaan koos Marquez de aanval. Bagnaia wist de aanvallen van de ervaren Spanjaard telkens te pareren. In de laatste ronde probeerde Marquez de leiding te pakken met een 'dood-of-de-gladiolen-inhaalactie'. De inhaalactie was echter niet succesvol waardoor de eerste MotoGP zege voor de Italiaan een feit was.

Dat Marquez zo goed reed mag een verrassing heten. De Spanjaard ging in twee vrije trainingen onderuit, al was zijn kwalificatie wel prima.

MotoGP | Bagnaia verslaat Marquez en pakt eerste zege

Klassementsleider Fabio Quartararo reed een teleurstellende wedstrijd. De Fransman reed ver achter de leiders van de wedstrijd naar een teleurstellende achtste plek.

