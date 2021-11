Moto2 | Eén-tweetje tijdens kwalificatie voor Redd Bull KTM Ajo

Raul Fernandez is de polesitter voor de Moto2 race van de Algarve GP. Voor de Spanjaard zelf is het geen verrassing want: "Aan het einde van het seizoen ben ik op mijn best". Ook voor Ploegmaat Remy Gardner is het een succesvolle kwalificatie. De Australiër verzekerd een eerste startrij voor zijn team.

Moto2 | Fernandez: "Ik ben altijd op mijn best aan het eind van het seizoen"

