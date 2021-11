Francesco Bagnaia is de 'polesitter'. De Italiaan pakt in Portugal zijn vijfde poleposition op rij. Direct na de kwalificatie was liet hij doorschemeren waarom het de laatste weken zo goed gaat met hem en zijn ducati.

GP Algarve | "Sinds de GP van Aragon weet ik hoe ik de motor snel krijg voor de kwalificatie"

Voor Jack Miller is het wederom net niet. De Australiër weet al een langere tijd hoe snel zijn motor is, maar het lukt steeds niet om dat te laten zien. Vooral de zondagen vallen tegen. In Portugal heeft hij in ieder geval een goede kans vanaf de tweede startplek.

Joan Mir is de verrassing van de dag. De Spanjaard weet zich net als derde te kwalificeren tijdens de Algarve GP.

Morgen om 13:30 is de MotoGP van Portugal live te zien op Eurosport 1 en via discovery+.

