Viñales raakte in opspraak nadat hij rare capriolen had uitgehaald. Hij bediende op de Red Bull Ring zijn motor verkeerd, zorgde ervoor dat de toerentalbegrenzer flink aan het werk moest en zette hoofdschuddend zijn machine in de pitstraat.

Yamaha was totaal niet blij met deze ‘poging tot sabotage’ en besloot Viñales van de motor af te halen voor de Oostenrijkse Grand Prix. De tot toeschouwer gedegradeerde de 26-jarige Viñales accepteerde dit besluit en bood zijn verontschuldigingen aan.

MotoGP | Geschorste en schuldbewuste Viñales biedt Yamaha zijn excuses aan

GP Oostenrijk MotoGP | Veelbesproken Viñales maakt overstap van Yamaha naar Aprilia 16/08/2021 OM 11:57

Transfer

Nog voordat de hele situatie kon worden uitgesproken, werd bekend dat de coureur definitief de overstap maakt naar Aprilia. Het was daarvoor al duidelijk dat Viñales en Yamaha uit elkaar zouden gaan en dat gebeurt nu eerder dan gepland, op zo’n tweederde van het seizoen.

Yamaha en Viñales spreken mooi en respectvol over elkaar in het vrijgegeven persbericht – inclusief succeswensen voor de toekomst – maar onderaan de streep is het vertrouwen onderling totaal verdwenen. Vandaar dat er per direct een punt achter de relatie wordt gezet.

Vervanger

Viñales is in theorie vrij om per direct op een Aprilia te stappen, maar of dit ook gebeurt, is een tweede. Ervaren rot Cal Crutchlow (35) wordt genoemd als nieuwe bestuurder van de Yamaha en teamgenoot van WK-leider Fabio Quartararo, maar Crutchlow zelf lijkt nog een beetje te twijfelen.

Wie weet volgt er meer duidelijkheid in aanloop naar de Grand Prix van Groot-Brittannië, volgende week op het circuit van Silverstone.

GP Oostenrijk MotoGP | Binder gokt en wint GP van Oostenrijk op slicks in regenachtige slotfase 15/08/2021 OM 15:03