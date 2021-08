De vierde plek was voor Jack Miller voor Ducati, de 5e plek voor de van pole gestartte Pol Espargaro voor Honda en de 6e plek voor Brad Binder op KTM. Het was daarmee voor het eerst dat 6 verschillende constructeurs in de top 6 eindigden.

WK Stand

GP Groot-Brittannië Moto2 Groot-Brittannië | Moto2 race live en zonder onderbrekingen 5 UUR GELEDEN





Fabio Quartararo heeft nu 65 punten voorsprong op Joan Mir in het kampioenschap en lijkt hard op weg naar zijn eerste wereldtitel.





Bekijk de GP van Groot-Brittannië hier terug:





Abonneer om te kijken Ben je al abonnee? Inloggen Premium MotoGP GP Groot-Brittannië | MotoGP 01:44:28 Herhaling









GP Groot-Brittannië GP Groot-Brittannië | Zware crash Marc Marquez in FP1 27/08/2021 OM 10:22