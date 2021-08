De verschillen waren sowieso klein op de Red Bull Ring, waar de toeschouwers voor de tweede keer op rij op een opzienbarende race werden getrakteerd. Gelukkig was er dit keer geen zware crash voor nodig, maar was een beetje regen al genoeg om voor spektakel te zorgen.

De spanning in de kopgroep was groot en precies toen je er eens goed voor ging zitten om te kijken wie de winst zou opeisen, kortwiekten de weergoden deze strijd om de volle 25 punten. Het begon een beetje te spetteren en de baan raakte precies nat genoeg om grote invloed te hebben op het verloop van de race.

Het werd zelfs zo nat dat de groep favorieten massaal een bezoek aan de pitstraat bracht om van motor te wisselen. Binder besloot stug door te blijven rijden en kreeg de leiding in de schoot geworpen. Het was een kwestie van alles of niets. De favorieten waren op hun regenbanden inderdaad een stuk sneller, zeker toen het serieus nat werd, maar precies op tijd voor Binder werd met de finishvlag gezwaaid.

Tweede overwinning

De Zuid-Afrikaan bleef voorop en won dankzij een gok en stuurmanskunst met koude banden en remmen zijn tweede MotoGP-race. Francesco Bagnaia eindigde na zijn motorwissel op plek twee, gevolgd door Jorge Martin. De marge ten opzichte van de winnaar bedroeg tien seconden en dat klinkt saai, maar soms vertellen statistieken niet het volledige verhaal.

WK-leider Fabio Quartararo finishte als zevende, gevolgd door Valentino Rossi. The Doctor leek heel eventjes onderweg naar een podiumplaats, maar viel in de slotfase terug naar de achtste positie. Alex Marquez eindigde na een valpartij op de negende plek.

De volgende Grand Prix is over twee weken op Silverstone.

