Voor Bensndeyder is het revanche na een zwaar seizoen 2020 bij RW Racing. Bij zijn nieuwe team is het meteen raak met zijn eerste frontrow startplek.

Orla Chennaoui ving Bendsneyder op in het Parc Fermé

Qatar GP | Bo Bendsneyder na zijn kwalificatie in het parc ferme

MotoGP GP Qatar | Analyse Moto2

De andere grote verrassing in de kwalificatie van de Moto2 was rookie Raul Fernandez. De Spanjaard debuteert met een 2e plek in de kwalificatie.

Peter Bom dicht hem een grote toekomst toe:

GP Qatar | Analyse Moto2

