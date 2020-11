MotoGP | De voorlopige MotoGP kalender van 2021

De voorlopige MotoGP Kalender voor 2021:



28 Maart - GP Qatar* - Losail International Circuit

11 April - GP República Argentina - Termas de Río Hondo

18 April - GP Americas - Circuit of the Americas

02 Mei - GP Spanje - Circuito de Jerez

16 Mei - GP Frankrijk - Le Mans

30 Mei - GP Italië - Autodromo del Mugello

06 Juni - GP Catalunya Barcelona - Catalunya

20 Juni - GP Duitsland - Sachsenring

27 Juni - GP Nederland - TT Circuit Assen

11 Juli - GP Finland ** - KymiRing



TBD To be decided To be decided