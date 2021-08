MotoGP | Geschorste en schuldbewuste Viñales biedt Yamaha zijn excuses aan

Viñales is dit weekeinde gewoon van de partij in Oostenrijk, waar zondag op hetzelfde circuit de Grand Prix van Stiermarken werd verreden. Die race verliep voor de Spanjaard niet bepaald vlekkeloos. Hij moest bij de herstart achteraan beginnen nadat zijn motor was afgeslagen vlak voor de opwarmronde.

Uiteindelijk eindigde de race met een uitvalbeurt, volgens Viñales vanwege technische problemen. Hier dacht Yamaha toch iets anders over. “De motor is op onverklaarbare wijze verkeerd bediend”, meldde de renstal, die in nette bewoordingen aangaf dat er sprake was van sabotage.

Schuldbewust

Een stevige beschuldiging, gebaseerd op data en telemetrie, en ook een beschuldiging die door Viñales niet wordt tegengesproken. Hij pleit nu zelfs schuldbewust. “Ik wil sorry zeggen tegen Yamaha, want uiteindelijk komt het neer op frustratie van mijn kant”, vertelt hij aan onze verslaggever.

“Ik bestuurde de motor tijdens de laatste ronden op een andere manier. Er was sprake van een explosie aan emoties en veel frustratie. Het is een treurige situatie voor mij. Ik wilde niemand beschadigen, ook mijzelf niet. Ik ben gewoon heel verdrietig over wat er is gebeurd.”

Toeschouwer

Alsof het nog niet pijnlijk genoeg is, meldt Viñales zich dit weekeinde als toeschouwer in de paddock. “Het is moeilijk om naar de anderen te kijken. Ik heb een winnaarsmentaliteit en wil me op de baan meten met de anderen, maar ik ben nog steeds Yamaha-coureur en moet deze beslissing van het team accepteren.”

Viñales zag Jorge Martin zijn Ducati naar pole-position sturen. Teamgenoot Fabio Quartararo zette de tweede tijd neer. Alex Marquez en Valentino Rossi wisten de grijze middenmoot niet te ontstijgen: veertiende en achttiende.

