MotoGP | Pol Espargaro op pole bij GP Groot-Brittannië

De Moto2 pole is voor Marco Bezzecchi. De Italiaan van het Sky racing team VR46 wist er op het beslissende moment een geweldige ronde uit te persen. Het is zijn eerste pole van het seizoen. Bo Bendsneyder start vanaf de 13e plaats.

Bij de Moto3 was er pole positie voor Romano Fenati. De Italiaan was tot nu toe in iedere sessie de snelste maar liet het in de kwalificatie op één ronde aankomen. Daar had hij echter genoeg aan.







