De negenvoudig wereldkampioen (7 keer in de koningsklasse) maakte op een speciale persconferentie voor de GP van Stiermarken bekend niet langer het gevoel te hebben mee te kunnen met de besten. Iets waarvan hij al vaker heeft aangegeven dat het een reden zou zijn om te stoppen. 'The Doctor' is al sinds 1996 actief in het MotoGP-circuit -vanaf 2000 op het hoogste niveau- en is recordhouder met (tot nu toe) 363 verreden race.

MotoGP | Valentino Rossi kondigt afscheid aan

Het is moeilijk dat ik weet dat ik volgend jaar niet meer op de motor zal zitten - Valentino Rossi

MotoGP Valentino en de pastoor van Tavullia 19/06/2020 OM 13:59

Toekomst

Lang werd gespeculeerd dat Rossi samen met zijn halfbroer Luca Marini een reidersduo zou vormen bij zijn eigen raceteam -Aramco Sky VR46 Ducati- dat vanaf volgend jaar actief zijn in de MotoGP maar aan die geruchten zijn dus nu een einde gekomen. De Italiaan wil in de toekomst wellicht gaan rallyrijden. In het verleden werd Rossi al regelmatig in verband gebracht met de Formule 1, maar daarvan geeft hij aan dat het niet langer realistisch is.

Afscheidsinterview

Frank Weeink sprak de Italiaan bij de TT Assen en vroeg hem naar de meest invloedrijke mensen in zijn carriere, waaronder Lewis Hamilton, . Bekijk hier het interview

MotoGP | Het grote Valentino Rossi afscheidsinterview

Rossi en zijn rivalen

Valentino Rossi veroverde negen wereldtitels en won tussen 1996 en 2017 niet minder dan 115 grands prix. De nu 42-jarige Italiaan verwierf miljoenen fans over de gehele wereld, maar hij streek ook nogal wat concurrenten tegen de haren in. Iets waar de Italiaan ook motivatie uit leek te halen.

Mooiste momenten

In 1997 werd Rossi voor het eerst wereldkampioen in de 125cc. Het jaar erna maakte hij de overstap naar 250cc om in 1999 ook in die klasse wereldkampioen te worden. In 2000 maakte de italiaan de overstap naar de 500cc bij Honda. Een jaar erna, in 2001, bezorgt hij het Japanse merk voor het eerst een wereldkampioenschap. Iets wat hij in 2002 en 2003 herhaalde. In 2004 was er de overstap naar Yamaha, ook daar werd Rossi meteen wereldkampioen. Iets wat hij in 2005, 2008 en 2009 wist te herhalen. In 2017 won Rossi zijn voorlopig laatste race - de TT Assen.

MotoGP | De mooiste momenten uit de carriere van Valentino Rossi

MotoGP MotoGP | Rossi en zijn rivalen 23/04/2020 OM 12:39