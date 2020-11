MotoGP

The In Lap S01E31 | Mir op weg naar titel?

Joan Mir won eindelijk zijn eerste race in de MotoGP en de timing kon niet beter. De Spanjaard zag de concurrentie fouten maken en lijkt zo op weg naar zijn eerste wereldtitel in de MotoGP. Bij Yamaha ging een hoop mis, bij Suzuki alles goed. Frank Weeink, Peter Bom en David Emmett bespreken het - en natruurlijk het laatste Ianone nieuws - in een nieuwe The In Lap - de MotoGP vodcast can Eurosport

01:02:21, 10 weergaves, 6 uur geleden