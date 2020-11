MotoGP

The In Lap S01E32 | We hebben een Wereldkampioen!

We hebben een wereldkampioen MotoGP 2020. In een volledig geimproviseerd seizoen met 9 verschillende GP-winnaars was er 1 constante factor: Joan Mir. Ook voor Suzuki is het de eerste titel in het MotoGP tijdperk. Je zou het bijna vergeten maar Franco Morbidelli won in Valencia trouwens de race, Cal Crutchlow wordt testrijder en Andrea Dovizioso neemt (misschien?!) een sabatical. The In Lap 32

