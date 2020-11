MotoGP

The In Lap S01E33 | Terugblik op het MotoGP-seizoen 2020

Het MotoGP-Seizoen 2020 zit erop. Met een nieuwe kampioen, nieuwe GPs, geweldige races, verrassingen en teleurstellingen. Frank Weeink, Peter Bom en David Emmett nemen het in een marathonsessie van The In lap allemaal met je door in de seizoensterugblik.

01:47:28, 39 weergaves, Gisteren om 20:10