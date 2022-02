Motorcross

Het duurt echter niet lang meer voordat Herlings van plan is weer te gaan trainen: ''Ik hervat volgende week de fysieke training met onder meer wat zwemmen. Ik ben op dit moment behoorlijk beperkt in wat ik kan doen, maar ik heb geen pijn. Ik moet geduld hebben voordat ik hersteltrainingen kan doen en weer kan gaan rijden.''

Het is nog maar de vraag of Herlings voor races na Groot-Brittannië wel gaat halen. Op 6 maart staat de tweede GP op het programma en Italië en daarna wordt er garacet in Argentinië op 20 maart en in Portugal op 3 april.

Het zou balen zijn voor Herlings als hij weer door een blessure een achterstand oploopt. Vorig jaar won hij het WK in de laatste race van het jaar, omdat hij door ander blessureleed een achterstand had opgebouwd. In de jaren daarvoor dwarsboomden verschillende blessures al vaker zijn kampioenskansen. ''Ik was er graag bij geweest, hopelijk ben ik snel terug.'' aldus de titelverdediger.

