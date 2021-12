Aanstormend talent

Hofer gold als een groot talent in de MX2-klasse, was meervoudig wereldkampioen bij de junioren en had op jonge leeftijd al een Grand Prix op zijn naam geschreven. KTM schrijft op haar website het volgende over de jonge Oostenrijker:

Rene zal niet alleen herinnerd worden om zijn talent, maar ook om zijn benaderbare, liefdevolle en vriendelijke karakter en zijn altijd aanwezige glimlach.

Herlings

Jeffrey Herlings, teamgenoot van Hofer bij KTM, schrijft op Instagram het volgende over de dood van de Oostenrijker:

Ik geloof het gewoon niet. We hebben met elkaar zoveel tijd doorgebracht. Vorige week zaten we nog samen op een kamer in Italië en ben je in de hemel. Mijn hart is gebroken, mijn lichaam is leeg en mijn brein kan het gewoon nog steeds niet bevatten. Je was als een broertje voor me en je vroeg me zo vaak om advies. Al mijn gedachten en mijn medeleven gaat uit naar je familie. Ik houd van je broertje.

Lawine

Hofer was met een groep van elf vrienden aan het skiën op de Lackenspitze in Oostenrijk op zo'n 2,5 kilometer hoogte. Drie van hen werden verrast door een lawine, een van hen was Hofer, zo meldt de politie.

