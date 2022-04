MXGP | Gajser boekt in Trentino alweer vierde overwinning van het seizoen

Herlings kwam dit seizoen nog niet in actie als gevolgd van een valpartij met grote gevolgen, kort voor de eerste Grand Prix. Gasjer is wel gewoon van de partij, evenals Jorge Prado. De Spanjaard lijkt de enige te zijn die Gajser serieuze tegenstand kan bieden, al deed Glenn Coldenhoff in Italië ook zijn best.

Coldenhoff reed tijdens de eerste manche naar een tweede plaats – en mengde zich zelfs in de strijd om de winst – maar in de tweede manche ging het mis en moest hij aan een inhaalrace beginnen. Dat lukte met wisselend succes. Gajser kende zulke problemen niet en won zijn tweede manche en daarmee ook de Grand Prix.

Tussenstand

Gasjer lijdt na vijf races het MXGP-klassement met 236 punten. Prado volgt op 33 punten en daarachter worden de kruimels opgeraapt. Coldenhoff vindt zijn naam terug op plek vijf (141 punten), terwijl Brian Bogers de zesde positie inneemt.

