MXGP | Gajser wint ook tweede Grand Prix van het seizoen, Bogers wordt knap vierde

Net als vorige week in Groot-Brittannië won Gajser een manche en werd hij een keertje tweede, wat meer dan voldoende was voor de eindwinst. Gajser weet sowieso wat winnen is. Het was alweer overwinning 35 in zijn carrière.

Hoewel Bogers het goed deed, kon hij Gajser absoluut niet bijbenen. Bogers werd zevende in de eerste manche en eiste de derde plaats op in de tweede manche, wat ondanks flinke achterstand in tijd onderaan de streep goed was voor een vierde plaats. Dat valt verdienstelijk te noemen.

Herlings afwezig

De volgende Grand Prix van het seizoen is op 20 maart, waarvoor wordt afgereisd naar Argentinië. Ook dan wordt Herlings, die na een val werd geopereerd aan zijn voet, nog niet terug verwacht.

Het is en blijft onduidelijk wanneer Herlings, regerend wereldkampioen, zijn rentree kan maken.

