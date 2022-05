Dit betekent dat Herlings als regerend wereldkampioen zijn gouden nummerplaat met startnummer 1 niet kan tonen. De Nederlander raakte geblesseerd tijdens één van zijn laatste sprongen deze winter, in aanloop naar de start van het nieuwe seizoen en de start van de opdracht om zijn wereldtitel te verdedigen.

Dat hele plan valt nu definitief in het water. Na het missen van de nodige Grands Prix heeft de 27-jarige Herlings moeten besluiten om het gehele seizoen aan zich voorbij te laten gaan, nu zijn linkervoet hem nog altijd parten speelt.

Frustraties

“Ik zou willen dat de situatie anders was en het frustreert me zeer dat ik in mijn carrière keer op keer word geplaagd door fysieke tegenslag. Ik herstel op zich goed van mijn valpartij, maar mijn voet verkeert nog altijd niet in de beste conditie en daarom kan ik nog niet aan racen denken”, openbaart Herlings via Instagram.

“Het is een flinke tegenvaller dat ik geen enkele manche kan rijden met mijn speciale nummerplaat, maar we hebben de knoop doorgehakt en het vizier gaat vanaf nu op seizoen 2023. Dat voelt nog heel erg ver weg, maar voordat je het in de gaten hebt, is het alsnog zo ver”, vervolgt de tweevoudig MXGP-wereldkampioen.

Dankbaar voor steun

“Ik ben Red Bull KTM dankbaar voor de steun die ik mag ervaren en voel ook de support van mijn fans en sponsoren. Ik heb gisteren op de motor gezeten en deze oude man heeft nog altijd veel snelheid in zich, maar dat kan ik volgend seizoen, in 2023, pas weer echt bewijzen. Er komt een dag dat ik weer aan de start verschijn.”

