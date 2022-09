Jumbo, en daarmee Frits van Eerd, is een grote sponsor van de Nederlandse sportwereld. In de Formule 1 is de supermarktketen terug te vinden op de helm van Max Verstappen. In het wielrennen is er een vrouwenploeg, development ploeg en 's werelds beste mannenploeg met Jumbo-Visma en bij het schaatsen is er een gelijknamige ploeg voor zowel de heren als de dames. Ook is Jumbo actief in de motorcross-sport met de sponsoring van Jeffrey Herlings. De Nederlander, die gisteren 28 is geworden, zag zijn seizoen al vroeg in duigen vallen vanwege een voetblessure.

Het OM

Ad

Op dinsdagochtend waren er door heel Nederland heen aanhoudingen en doorzoekingen verspreid over Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. Daar valt dus ook het huis van Frits van Eerd onder. Of de Jumbo-baas ook is aangehouden is onbekend. "Het betreft een gezamenlijk onderzoek van de FIOD, de politie, het Functioneel Parket en het parket Noord-Nederland. Het onderzoek richt zich specifiek op diverse witwasconstructies waarbij geld en goederen zijn witgewassen. Dit witwassen gebeurde via onroerend goedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport. Daarnaast is er een verdenking van BTW-fraude in de autohandel", is te lezen op de website van het OM.

Motorcross MXGP | Gajser geeft wereldtitel extra glans met winst GP Charente-Maritime 22/08/2022 OM 09:03

E.

Eén van de invallen vindt plaats bij Theo E. uit gasteren weet het AD te melden. E. is in het verleden in verband gebracht met een verdachte autohandel. Binnen de motorracerij was hij actief als teammanager van onder andere Glenn Coldenhoff en Marc de Reuver. Beiden hebben ook bij hem in huis gewoond. E. was ook ploegleider van het door Frits van Eerd gesponsorde Jumbo TvE MX-team.

Glenn Coldenhoff rijdt op dit moment voor het Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team.

Motorcross MXGP | Gajser geeft wereldtitel extra glans met winst GP Charente-Maritime 22/08/2022 OM 09:03