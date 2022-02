In tegenstelling tot de eerste berichten, waaruit duidelijk werd dat Herlings eerder dan gepland naar huis was gegaan, gebeurde de crash niet tijdens een training, maar tijdens een fotoshoot. De landing na een showsprong pakte verkeerd uit, met een serieuze blessure als gevolg.

“We moeten een hoge prijs betalen voor een crash van niets”, aldus Herlings in een nieuw persbericht van KTM. “Ik denk dat ik een klein steentje raakte bij het opstijgen, waardoor ik voorover over het stuur vloog. De impact op mijn linkervoet was best groot.”

Blessure aan voet

Het is nog niet duidelijk hoeveel tijd het herstel van Herlings in beslag neemt, maar er is goede hoop dat hij minder lang moet toekijken dan in 2019. Toen moest Herlings de eerste zeven MXGP-weekends missen, waardoor prolongatie van zijn wereldtitel gelijk een kansloos verhaal was.

De vooruitzichten zijn voorlopig een stukkie beter, want de hoop bestaat dat Herlings over twee weken alweer uit het gips mag en zijn trainingen voorzichtig kan hervatten. “Laten we het van de positieve kant bekijken nu de blessure niet zo zwaar is als in 2019, maar het blijft afwachten hoe snel het herstel verloopt”, voegt teammanager Joel Smets toe.

Platen en schroeven

“We hebben hard gewerkt om in 2022 competitief aan de start te verschijnen en ons doel is nu om zo snel mogelijk terug te keren”, besluit Herlings, wiens linkervoet is voorzien van de nodige platen en schroeven.

De eerste MXGP-race staat op de kalender voor 20 februari, in Matterley Basin.

