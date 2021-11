De 27-jarige Herlings was dit seizoen absoluut de snelste en beste motorcrosser, met maar liefst vijftien manchezeges, maar werd af en toe ook geplaagd door pech. De grootste pech kreeg hij te verwerken tijdens de Grand Prix van Nederland, toen er in Oss een andere motor op zijn schouder landde en hij vanwege een scheur in het schouderblad enkele races moest missen.

Ondanks die gemiste races was en zelfs een botsing in de lucht met een lelijke valpartij als gevolg bleef Herlings in de race voor zijn tweede kampioenschap, na de eerste in 2018. Hij pakte de leiding in het WK, maar moest die weer afstaan na enkele valpartijen. Het leek tijdens de eerste GP in Mantova zelfs mis te gaan na een dure valpartij in de eerste manche, maar Herlings reed van de vijftiende plek terug naar de tweede plaats en hield op die manier zijn kansen in leven.

Dat bleek. De overige drie manches in Mantova, verdeeld over zondag en woensdag, werden door Herlings gewonnen, waarmee hij maar aangaf dat er op hem en zijn KTM geen enkele maat stond. Febvre moest zich telkens gewonnen geven en uiteindelijk ook het hoofd buigen in het WK.

Herlings pakte in de slotmanche na twee ronden de koppositie af van Febvre, die even later ook nog eens onderuit ging en veel tijdverlies opliep. Daarmee was het WK MXGP definitief beslist, al moest Herlings nog de tijd volrijden plus twee extra ronden volmaken. Herlings zat overduidelijk op rozen, maar hij wist ook als geen ander dat zelfs rozen kunnen prikken.

Gelukkig prikten die rozen een keertje niet, bleef Herlings gevrijwaard van pech en greep met een laatste jump over de finish definitief de wereldtitel. Zijn 99ste Grand Prix-overwinning was een feit en daarmee komt ook het record van Stefan Everts (101) weer een stukje dichterbij. De druiven waren zuur voor Febvre, die als leider aan de laatste Grand Prix begon. Met een gezicht als een oorwurm stond hij op het podium, terwijl Herlings zijn prijs overhandigd kreeg en de oranje supporters hun feestje vierden.

