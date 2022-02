Herlings kroonde zich vorig seizoen in de slotrace van 2021 wederom tot wereldkampioen na een seizoen dat zoveel ups en downs kende dat de gemiddelde achtbaanrit erbij in het niet valt. “Herlings kwam na een sprongetje niet goed neer en blesseerde zijn voet”, meldt KTM.

Als iemand bekend is met pijn verbijten dan is het wel Herlings, dus het feit dat hij direct afstapte en vertrok uit Montearagon doet direct het ergste vrezen. Herlings verbrijzelde in 2019 al zijn rechtervoet, waarna die kwetsuur hem nog tijdenlang achtervolgde en een streep zette door zijn ambities.

Seizoen start over drie weken

Hoe Herlings er nu aan toe is, wordt ongetwijfeld snel bekend, maar het helpt niet mee dat het seizoen over krap drie weken van start gaat. De eerste MXGP-race wordt 20 februari verreden in Matterley Basin. De blessure kan gevolgen hebben voor zijn jacht op een derde wereldtitel in de koningsklasse.

Eind vorig jaar werd al bekend dat Romain Febvre een beenbreuk had opgelopen. Febvre was vorig seizoen één van de uitdagers die Herlings tot het uiterste dreef voordat de Nederlander zich weer wereldkampioen mocht noemen.

