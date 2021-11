Het is eigenlijk een klein wonder dat Herlings de wereldtitel nog niet heeft opgeëist. Herlings won tot dusver maar liefst dertien manches, tegenover zes voor Febvre. Indien beide rijders op evenveel punten eindigen, werkt dit in het voordeel van Herlings. Bij gelijke stand is de winnaar van de meeste manches kampioen.

Het lijkt erop dat Herlings niet alleen moet af rekenen met Febvre – en Tim Gajser die mathematisch ook nog altijd in de race is – maar ook met zijn demonen. Op één of andere manier wordt Herlings altijd door pech getroffen. Het wordt tijd om een einde te maken aan al dat misfortuin, niet in valkuilen te trappen en om mogelijke pechsituaties heen te rijden. Of dat lukt, kun je woensdag om 12:00 en 15:00 uur zien bij Eurosport en discovery+

Uit de problemen blijven, is voor Herlings gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ook dit seizoen gebeurden er weer gekke dingen. Zo botste Herlings direct na de finish van de GP van Duitsland compleet onnodig in de lucht met Jorge Prado en landde er in de GP van Nederland zelfs een motor bovenop hem, waardoor hij een scheurtje opliep in zijn schouderblad en de omloop in Tsjechië moest missen. Concurrent Febvre profiteerde van de nulscores van Herlings door toedoen van anderen en reed alle manches in de punten.

Vaak pech voor Herlings

Als je het zo bekijkt, komt de wereldtitel slechts één coureur toe. Herlings dus. Maar dan moet het woensdag in Italië wel een keertje meezitten. Of, in ieder geval: niet tegen. Een nieuwe valpartij is uit den boze. Ook afgelopen weekend ging het mis. Herlings schoof onderuit in de eerste manche en moest zich boos maken onderweg terug naar voren om tenminste nog als tweede te finishen.

Een normale start vanaf (meestal) pole-position zou ook al helpen. Herlings is met zijn KTM-motor vaak wat slecht weg, waardoor hij in het gedrang komt en voor je het weet, is sprake van een valpartij. In het beste geval moet dan een inhaalrace volgen, in het slechtste geval wil de motor niet meer starten vanwege opgelopen schade en gaan er nog meer waardevolle punten verloren.

Het is aan Herlings om eens af te rekenen met zijn pechduivel. “Ik wil geen coureurs die pech hebben, ik wil juist rijders die door het geluk worden toegelachen”, reageerde Formule 1-baas Bernie Ecclestone ooit toen een jong talent uitlegde waarom het onderweg naar de koningsklasse niet was gelukt om een klassement te winnen. Excuses telden niet voor Ecclestone, die eerst zijn team Brabham en later de sport groot zou maken.

Jacht op record Everts

Excuses tellen ook niet voor Herlings, misschien wel de meest getalenteerde coureur van het veld. Het is niet zomaar dat Herlings jacht maakt op het recordaantal GP-zeges van Stefan Everts. De legendarische Belg staat op 101 overwinningen, Herlings sinds afgelopen weekend op 98. Nummer 99 is waarschijnlijk een minimale vereiste voor de wereldtitel.

De 27-jarige Herlings jaagt op zijn tweede wereldkampioenschap MXGP, nadat hij eerder al in 2018 de beste was geworden en ook al drie keer kampioen werd in de MX2. Met min of meer hetzelfde aantal overwinningen werd Everts maar liefst tien keer wereldkampioen. Het vertelt eens te meer het verhaal dat Herlings snelheid en succes beter aan elkaar moet koppelen om later echt als allerbeste de geschiedenisboeken in te gaan.

Drie punten

De opdracht is simpel: drie punten meer scoren dan Febvre (29), die ook al eens wereldkampioen werd. En zoals het hoort bij een superspannende titelstrijd neemt het onderlinge venijn toe. Zo gaat Herlings er slecht op dat hij bij de laatste starts werd afgesneden door zijn grote rivaal. “Er werd een vies spelletje gespeeld. Als Febvre zoiets nog één keer doet, zal ik het hem laten voelen”, klonk het dreigend uit de mond van Herlings tegenover MXGP.tv.

Diezelfde Herlings weet wat hem te doen staat, zo verzekert hij in gesprek met Motorsport.com : winst in beide manches verzekert hem van hernieuwde status van wereldkampioen. “Ik moet waarschijnlijk ook twee keer winnen. Het wordt woensdag echt oorlog. Het gaat tussen mij en Febvre, tussen twee rijders, twee fabrikanten en twee landen. We verdienen het allebei. Ik verdien het. Tim verdient het ook. Ieder punt telt nu!”

