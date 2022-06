Dit jaar vindt op de Circuit de la Sarthe de negende editie van de 24 uur van Le Mans plaats. Nadat het evenement in 2020 zonder publiek werd verreden en in 2021 een beperkt aantal toeschouwers welkom was, wordt deze editie de eerste editie na de coronapandemie waar iedereen welkom is.

De race die, zoals de naam al zegt, 24 uur duurt heeft veel regels om de wedstrijd in goede banen te leiden. Wij leggen je hieronder alles uit zodat jij weer helemaal op de hoogte bent van hoe het werkt.

Hoe wint een team de 24 uur van Le Mans?

De 24 uur van Le Mans is net als andere endurance races een teamsport. Het team dat na 24 uur het grootste aantal kilometers heeft gereden, wint de wedstrijd. Elk team heeft drie rijders die elkaar afwisselen.

Vorig jaar won het Toyota team met Mike Conway, Kamui Kobayashi en José Maria López de wedstrijd door 371 ronden te rijden.

Wanneer vindt de 24 uur van Le Mans plaats?

De start van de 24 uur van Le Mans is op zaterdag 11 juni om 16:00 uur. 24 uur later, op zondag 12 juni 16:00 uur is de finish.

Hoe werkt de start?

De coureurs rijden eerst een ronde achter de safety car aan. Na een ronde gaat de safety car van de baan af en start de race. De auto’s moeten in de eerste ronde achter de safety car de volgorde aanhouden van hun kwalificatiepositie. De auto’s mogen elkaar dus niet inhalen.

Welke klassen zijn er?

De 24 uur Le Mans heeft verschillende klassen. Deze klassen hebben te maken met de kracht van de motor. In Le Mans zijn er vier klassen.

Hypercar: De Hypercar is de belangrijkste klasse in Endurance races. Teams kunnen kiezen voor een door de organisatie ontwikkelde LMH of mogen met andere teams een LMDh ontwikkelen.

Verder zijn er nog de LMP2, LMGTE Pro en de LGMTE AM. Deze laatste klasse staat open voor amateurs.

Wat gebeurt er bij een crash?

Zodra er een incident plaatsvindt, wordt de gele vlag gehesen. De coureurs weten zo dat er gevaar op de baan is en moeten hun snelheid minderen.

Bij een grote crash of een gevaarlijke situatie kan de rode vlag gehesen worden. De wedstrijd wordt dan stilgelegd en de rijders moeten stilstaan.

Hoelang blijven rijders doorrijden?

Zoals gezegd worden de rijders van de teams afgewisseld. Vanwege veiligheidsredenen mag geen enkele coureur meer dan veertien uur achter het stuur zitten.

Teams kunnen zelf een tactiek bedenken hoe ze de coureurs laten afwisselen. De tijd dat een rijder achter het stuur zit varieert tussen de 45 minuten en vier uur. Zodra er een pitstop plaatsvindt, kan er ook van coureur gewisseld worden.

Wie zijn de favorieten voor Le Mans 2022?

Net als vorig jaar is Toyota Gazoo Racing de favoriet voor de winst. Met Sebastian Buemi, Kamui Kobayashi en Brandon Hartley hebben ze rijders in hun team die eerder de race al wonnen.

De Nederlandse wereldkampioen Formule E, Nyck de Vries, komt ook in actie. Hij start namens TDS Racing - Vaillante. Ook landgenoot Tijmen van der Helm komt in actie voor dat team.

Waar kijk je?

Mis geen moment van de 24 uur van Le Mans met discovery+. De kwalificaties, de Hyperpole en de race is allemaal live te volgen op Eurosport en discovery+

